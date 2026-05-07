Villa El Salvador: Incendio de grandes proporciones consume un inmueble ubicado en la calle León Dormido

07/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un incendio código tres se viene registrando en el interior de un inmueble ubicado en la calle León Dormido, en el distrito de Villa El Salvador. Cabe señalar que, hasta el lugar de la emergencia se han apersdonado al menos 10 unidades de bomberos.

Voraz siniestro se registra en almacén de Villa El Salvador

Este jueves 7 de mayo, de acuerdo a información del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) al promediar las 8 y 56 de la mañana se viene suscitando un voraz siniestro en un almacén que se encuentra localizado en la calle León Dormido.

Además, según la institución en mención para sofocar las llamas de fuego han acudido a la emergencia al menos 10 unidades de bomberos, de ellas se específica que cuatro son autobombas, una ambulancia, una unidad de rescate, dos de tipo escala, una de materiales peligrosos, una auxiliar y otra de tipo autobomba/rescate.

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Un incendio se registra en un inmueble, ubicado en la calle León Dormido en Villa El Salvador



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