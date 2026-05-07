López Aliaga no asume la responsabilidad de sus actos, según periodista español: "Ha vuelto a fracasar"

07/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el periodista español Román Cendoya cuestionó a Rafael López Aliaga por impulsar la narrativa de un supuesto fraude electoral y aseguró que no estaría asumiendo la responsabilidad de sus actos. Además, sostuvo que el político "ha vuelto a fracasar" y que no ofrecerá "un discurso de mea culpa".

"El único responsable de su situación es López Aliaga. El único que no asume la responsabilidad de su situación es él. Ha vuelto a fracasar porque ha vuelto a perder. Nunca va a decir un discurso de mea culpa y asumir que hay gente que quiere más a otros que a él", sostuvo.

Román Cendoya cuestiona teoría del fraude

En charla con Nicolás Lúcar, Cendoya criticó al candidato presidencial de Renovación Popular por promover una narrativa de fraude electoral y generar desconfianza en la ciudadanía hacia las entidades electorales.

En ese sentido, el periodista español rechaza que exista un presunto complot contra López Aliaga y apunta a que el origen del problema se debe únicamente a un "contrato trucho" firmado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Según indica, la creencia de un supuesto fraude electoral el pasado 12 de abril ya se percibe en una gran mayoría de peruanos cuyas opiniones han sido recogidas en recientes encuestas.

Sin embargo, dicho argumento se desbarata cuando solo un pequeño porcentaje de este grupo afirma haber tenido problemas de ejercer su voto a causa de las fallas logísticas. "No llega al 2%", precisa.

"Se ha generado una percepción y una sensación de fraude generalizada, pero no lo ha habido", refirió.

Teoría del fraude electoral no tiene solidez

Cendoya insiste además que la teoría del fraude electoral se cae por la "falta de solidez" de la denuncia presentada por Rafael López Aliaga, quien "cambia de versión cada día". En ese sentido, criticó que con su propuesta se esté erosionando la democracia en el país.

"Hay incidencias menores propias de los procesos electorales, pero eso no puede hacer que por la ambición individual de una sola persona todo el país esté a la borda", dijo.

Cabe precisar que, tras quedar tercer lugar en la primera vuelta, López Aliaga presentó recursos legales solicitando elecciones complementarias en Lima y la anulación de votos en mesas que fueron instaladas después del plazo legal.

En un último intento de salvar su candidatura, también intentó anular las mesas de votación de código 900 mil (ubicadas en centros poblados lejanos), argumentando que su aparición luego de una segunda extracción de datos constituye un posible fraude.