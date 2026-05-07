El conmovedor adiós de Cartoon Network a su fundador Ted Turner, quien murió a los 87 años: "Te extrañaremos papá"

07/05/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

El famoso empresario Ted Turner, reconocido en el mundo de las comunicaciones como el fundador de la cadena CNN y responsable de canales importantes como Cartoon Network, falleció a una edad avanzada. La casa televisiva de icónicos dibujos animados tuvo una conmovedora despedida que ha generado una ola de reacciones en sus fanáticos.

La triste despedida de los personajes de Cartoon Network

El icónico espacio de dibujos animados se convirtió en el quinto canal importante de cable, después de WTBS, CNN 1 y 2, Cable Music Channel y TNT, que fundó el histórico magnate de los medios de comunicación

La idea surgió porque Turner había comprado el estudio de animación Hanna-Barbera en 1991, lo que le dio una enorme biblioteca de dibujos animados clásicos, como Scooby-Doo, Los Picapiedra, Yogi Bear, Tom y Jerry, Looney Tunes, etc.

Ahora, tras conocerse la muerte de su fundador, Cartoon Network tuvo una conmovedora despedida con una ilustración en la que aparecen los personajes principales de 'Un show más' y 'Hora de aventura'. "Te extrañaremos, papá", se lee en el post de Instagram.

Ted Turner partió a la eternidad a los 87 años

El último 6 de mayo, Ted Turner, el hombre de negocios que cambió para siempre el formato de ver las noticias en el mundo, dejó de existir a los 87 años. La noticia fue confirmada por su familia y por la entidad Tuner Enterprises.

En ese sentido, el también filántropo estaba acompañado por sus seres queridos al momento de su muerte. Si bien no trascendieron las causas de su deceso, en 2018 él mismo había contado que padecía demencia con cuerpos de Lewy, una enfermedad cerebral progresiva, fue desde allí que desapareció de la vida pública.

Cabe destacar que, Turner fue creador de CNN, primera cadena de noticias de 24 horas y con dicha propuesta revolucionó la televisión a nivel mundial. Así, su visión cambió para siempre el consumo de la información desde el 1 de junio de 1980 cuando lanzó el citado espacio con el que el mundo empezó a vivir la información en tiempo real.

La historia de Turner en la TV arrancó en los años 70, cuando se hizo cargo de la empresa de publicidad exterior de su padre. Compró emisoras de radio y, en 1970, adquirió un canal casi fundido en Atlanta.

Desde ahí empezó a experimentar con programación alternativa, como películas clásicas y comedias. En 1976, tomó la decisión clave de distribuir esa señal por satélite y convertirla en la primera superestación nacional. Tiempo después, a través de su empresa Turner Broadcasting System (TBS), Ted Turner lanzó Cartoon Network el 1 de octubre de 1992.

Un adiós emotivo tuvo Cartoon Network para su fundador Ted Turner. quien el último miércoles 6 de mayo partió a la eternidad a los 87 años. Fue un pionero de los medios comunicación con la fundación de CNN.