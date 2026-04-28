Casa de la Literatura visita escuelas de Chincha e Ica con la finalidad de reforzar hábitos de lectura

28/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En el contexto de mejoras en la educación escolar, el Ministerio de Educación, por medio de la Casa de la Literatura Peruana, llevó a cabo la segunda fecha de la iniciativa "Viajeros Literarios: Casa de la Literatura en tu Escuela", esta segunda visita incluye lugares como: Chincha e Ica.

La visita realizada en esta oportunidad es la primera del año fuera de Lima Metropolitana y tiene el objetivo de impulsar la lectura en zonas con menor acceso a servicios culturales.

Institución educativa donde se llevó a cabo la visita

La actividad se desarrolló en la institución educativa Abraham Valdelomar Pinto, situada en Chincha Baja y ha logrado beneficiar a más de 250 estudiantes, docentes y padres de familia.

Asimismo, dicha escuela imparte clases a alumnos que provienen de caseríos lejanos, esto refuerza la importancia de este tipo de iniciativas y el acceso a todos los peruanos a una educación integral.

Esta jornada educativa contó con la ayuda de la Municipalidad Distrital de Chincha Baja. Incluso, dentro del cronograma programado en la actividad se incluyeron narraciones orales, teatro, proyección de cortometrajes y juegos tradicionales.

Por medio de estas formas se puede llegar a fortalecer habilidades comunicativas y creativas en los menores de edad de la zona.

"Viajeros Literarios" se enmarca en la política nacional de la lectura al 2030 y en la ley que promueve el derecho a la lectura.

Desafíos en la educación escolar

En la región Ica, los desafíos en comprensión lectora siguen siendo significativos. Según la Evaluación Nacional de Logros de Aprendizajes, solo el 34,7 % de estudiantes de cuarto de primaria alcanza un nivel satisfactorio en lectura, lo que evidencia brechas importantes.

El director de la Casa de la Literatura Peruana, Gary Marroquín Mendoza, destacó la importancia de llevar estos recursos donde más se necesitan.

"Hoy llevamos la cultura y la lectura hasta las escuelas donde más se necesitan. El acceso al libro, al arte y a la narración no debe ser un privilegio, sino un derecho de todas y todos", señaló.

Iniciativas como Viajeros Literarios en Chincha, impulsadas por el Ministerio de Educación y la Casa de la Literatura Peruana, son clave para cerrar brechas en la comprensión lectora en estas zonas.

Además que, promover el hábito lector desde la escuela no solo mejora el aprendizaje, sino que también fortalece el acceso a la cultura y consolida una ciudadanía más crítica y participativa en todo el país.