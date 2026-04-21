Profesor apaga la luz durante examen y descubre que sus alumnos estaban copiando con sus celulares

21/04/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Un profesor de secundaria se volvió viral en redes sociales por su peculiar técnica para descubrir que sus alumnos estaban copiando durante un examen. El docente decidió apagar las luces del aula de forma sorpresiva y descubrió la trampa de los estudiantes. El caso generó revuelo y debate en redes sociales.

Profesor descubre copiando a sus alumnos

En el video que se ha vuelto viral en redes sociales, se muestra el preciso instante en que un docente de secundaria ingresa a un aula llena de adolescentes que están concentrados rindiendo uno de los exámenes más importantes del año. Todo parece ir bien, pero el profesor tiene un as bajo la manga.

De forma inesperada, el docente decide apagar la luz del aula e inmediatamente se da cuenta de que la mayoría de sus alumnos estaban copiando utilizando sus teléfonos celulares, ya que en la oscuridad se pudo apreciar que los dispositivos móviles alumbraban entre las piernas y el abdomen de los estudiantes.

"¿Es una broma, verdad? Todo el mundo está con celular. Cero para todos", dijo el profesor, sumamente indignado, mientras los alumnos quedaron sorprendidos.

Reacción en redes sociales

El video no tardó en hacerse viral y generó un debate intenso en redes sociales, donde muchos aseguraban que no había nada de malo en ayudarse con el celular para un examen, mientras que otros indicaron que los alumnos se estaban engañando a sí mismos y haciéndose un daño irreparable a sus carreras.

"Al entrar, todos deberían dejar los celulares en el escritorio del profesor, fácil", "Lo único inteligente dentro de esa aula eran los teléfonos", "Yo tenía un profesor que, en los exámenes, nos mandaba a poner todos los bolsos en una esquina. Si no estudias, mejor no estás en el examen y ya, eso es vergonzoso", "Si los alumnos copian es porque tienen un buen profesor", son algunos de los comentarios que más llamaron la atención.

Cabe resaltar que, los alumnos tienden a copiar por diversas razones, entre ellas la presión por obtener buenas calificaciones, el miedo a desaprobar y la falta de preparación. También influye la sobrecarga académica y la creencia de que el resultado es más importante que el aprendizaje. El acceso fácil a la tecnología ha facilitado estas prácticas.

Sin embargo, copiar no solo afecta el rendimiento real del estudiante, sino también su formación ética y su confianza. A largo plazo, limita el desarrollo de habilidades y conocimientos necesarios, por lo que es clave fomentar la honestidad y el estudio responsable.