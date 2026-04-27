Comisión de Educación cita a Ministra para explicar desfinanciamiento de 20 mil becas y crisis de matrículas

27/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

La Comisión de Educación del Congreso citó con carácter de urgencia a la ministra María Esther Cuadros ante el alarmante desfinanciamiento del Programa Integral de Becas. Este problema deja en una situación de vulnerabilidad a aproximadamente 20 mil alumnos becarios este año fiscal 2026.

Crisis educativa y falta de vacantes

La citatoria busca que el sector Educación presente soluciones concretas para los estudiantes que han quedado desamparados por la falta de recursos económicos estatales y su otorgamiento de becas. Este escenario pone en riesgo la continuidad de estudios superiores para miles de jóvenes peruanos con excelente rendimiento académico.

Además del problema financiero, la ministra deberá responder por las dificultades que enfrentan las familias peruanas para conseguir una vacante en colegios públicos. La falta de espacios en las instituciones educativas afecta principalmente a la capital y diversas provincias del interior del país.

El Congreso también ha solicitado información detallada sobre la gestión de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana ante constantes reclamos administrativos. Se han registrado múltiples quejas de ciudadanos que no reciben respuestas oportunas por parte de las siete UGEL locales existentes.

Según el reporte oficial de la agenda parlamentaria de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, la sesión se desarrollará de forma semipresencial mañana. Las autoridades buscan corregir las deficiencias logísticas que impiden un proceso de matrícula fluido y transparente para todos.

Debate sobre leyes universitarias y docentes

La agenda legislativa incluye la revisión de la Ley 31653, la cual establece nuevos marcos para la carrera pública en institutos y escuelas superiores. Los parlamentarios exigen conocer el avance real en la aplicación de esta normativa para mejorar la calidad de enseñanza.

También se analizará la normativa que facilita el ascenso de docentes contratados en universidades públicas a categorías de profesor auxiliar y asociado. Esta medida busca reconocer la trayectoria de los profesionales que sostienen la educación universitaria bajo regímenes laborales temporales actualmente.

Otro punto central será la discusión del predictamen de insistencia para incluir a los jefes de práctica dentro de la carrera docente universitaria. Esta propuesta legislativa cuenta con el respaldo de diversos proyectos de ley que buscan formalizar la labor de estos profesionales.

Finalmente, se espera que la sesión parlamentaria defina el futuro de miles de jóvenes que dependen del desfinanciamiento del Programa Integral de Becas. La resolución de la falta de vacantes de matrícula es prioritaria para garantizar el derecho a la educación pública.