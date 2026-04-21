Minsa descarta transmisión local de sarampión en Lima Metropolitana: Garantizan el abastecimiento de vacunas

21/04/2026 / Exitosa Noticias / Salud

El Ministerio de Salud (Minsa), a través del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC), descartó que a la fecha se esté registrando una transmisión local del virus del sarampión, luego de que en las últimas semanas se confirmaran cuatro casos en la capital.

Como se recuerda, tras darse a conocerse los contagios, el sector salud activó la Alerta Epidemiológica N.º 005- 2026 el pasado 7 de abril, con la finalidad de controlar el brote a través de la vigilancia epidemiológica, el cierre de brechas en el país y el barrido de vacunación en la región Puno.

Situación de los pacientes reportados en Lima

De acuerdo con lo reportado por el Minsa, durante la Semana Epidemiológica N.º 3 y 8 se registraron dos casos de sarampión respectivamente, siendo ambos pacientes, hombres residentes del distrito de San Isidro, siendo el primer caso calificado como importado y el segundo de fuente desconocida.

Asimismo, el tercer caso refiere a una joven de 20 años de Puno, que por motivos de estudios reside en Lima, donde fue notificada. El cuarto y último caso, se trata de un familiar de la misma persona. En ese sentido, el Minsa informó que los cuatro pacientes se encuentran fuera de peligro.

"A través de la alerta epidemiológica emitida por el Minsa, se viene fortaleciendo en todo el territorio nacional: campañas de vacunación, vigilancia epidemiológica, búsqueda activa de casos, entre otras acciones. Lima, en la actualidad no registra transmisión local de la enfermedad", señaló el director del CDC, César Munayco.

Minsa descarta transmisión local de sarampión en Lima Metropolitana



Se fortalece la estrategia de vacunación, vigilancia epidemiológica, búsqueda activa de casos, entre otras acciones.



📌 Más información: https://t.co/czjlrIlRba pic.twitter.com/ZG62QesFbF — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) April 20, 2026

Vale mencionar que, los principales síntomas del sarampión son: fiebre, erupción en la piel, tos y conjuntivitis. Ante estos signos, se recomienda acudir de inmediato al establecimiento de salud más cercano para recibir atención oportuna.

¿Cómo se prepara Lima Metropolitana frente al sarampión?

Como parte de las acciones sanitarias para hacerle frente al sarampión en Lima Metropolitana, el director del CDC sostuvo que las Direcciones de Redes Integradas de Salud (Diris) Lima Norte, Este, Sur y Centro vienen fortaleciendo las jornadas de vacunación, difusión de mensajes preventivos, vigilancia epidemiológica, y búsqueda de casos. En esa misma línea, destacó la importancia de la vacunación contra el sarampión en menores de 10 años.

"Los padres juegan el rol más importante para el cuidado de sus hijos, las vacunas son seguras, gratuitas y las encuentras disponibles en los diferentes centros de salud. Protegerlos es una muestra de amor y respeto por quienes son el futuro de nuestro país", precisó Munayco.

Del mismo modo, a nivel nacional, el Minsa garantiza el abastecimiento de vacunas y jeringas para realizar las jornadas de vacunación casa por casa, vigilancia epidemiológica, diagnóstico oportuno, atención de calidad a pacientes, el control de infecciones y la promoción de la salud con enfoque intercultural.

Además, la cartera ministerial dispuso el monitoreo permanente de las intervenciones sanitarias, notificación e investigación inmediata de casos en un plazo no mayor a 24 horas, a través del aplicativo OSIRIS y SiEpibrotes, fortaleciendo así las capacidades del personal de salud.

Desde el Minsa reafirman que continuarán con todas las acciones preventivas para hacerle frente a esta enfermedad, la cual puede causar complicaciones graves como neumonía, encefalitis e incluso la muerte, especialmente en niños no vacunados.