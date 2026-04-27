¡Atención padres! Minedu anuncia cambios en el calendario escolar 2026

27/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En el contexto de las clases escolares, El Ministerio de Educación (Minedu) ha confirmado cambios en el calendario escolar del presente año, estos cambios se verán reflejados en los periodos de descanso de los estudiantes en todo el país.

Por medio de un documento, la organización ha revelado las modificaciones en los periodos pedagógicos, estos cambios también corresponden los tiempos de vacaciones de las instituciones públicas a nivel nacional.

¿Cuántas semanas contempla la planificación escolar?

La planificación abarca 42 semanas de actividades educativas. La organización que se maneja en cada una varía dentro de las que se han programado tres periodos de descanso.

Estos periodos se encuentran distribuidos de manera estratégica a lo largo del año escolar, para que los alumnos puedan tener descanso en momentos claves, de esta manera se evita la saturación de carga escolar que puede ser perjudicial a en una etapa de formación.

Asimismo, la distribución de este plan favorece la optimización de los tiempos pedagógicos. De esta manera, se puede asegurar una correcta continuidad del aprendizaje a todo nivel.

Distribución del calendario escolar 2026 aprobado por Minedu

¿Cuándo inician las vacaciones escolares 2026?

Según lo difundido por el Ministerio de Educación, los tiempos de vacaciones escolares serán en mayo desde el día 18 al 22 respectivamente. Estas fechas corresponden al segundo bloque del calendario escolar.

Además, en este período, los maestros y directivos de las instituciones del estado deberán recibir capacitaciones que les permita planificar lo que resta del año.

Estos procesos poseen gran importancia porque garantizan la optimización en la enseñanza de la población estudiantil que reciben educación básica.

Distribución de los próximos periodos de descanso

De igual forma, los próximos tiempos de vacaciones para los alumnos de instituciones pública se desarrollarán según las próximas filas del calendario escolar.

Tercer bloque de gestión: del 27 de julio al 7 de agosto.

del 27 de julio al 7 de agosto. Cuarto bloque de gestión: del 12 al 16 de octubre.

del 12 al 16 de octubre. Quinto bloque de gestión: del 21 al 31 de diciembre.

En ese sentido, la correcta gestión de estas normativas en favor de la población estudiantil, garantiza un equilibrio en las actividades que corresponden al aprendizaje y tiempos de recreación que favorece en el rendimiento de los estudiantes.

De esta manera, la preparación constante de las autoridades correspondientes de los colegios dirigidos por el estado y sus docentes, toma relevancia al ejecutar planes de acción en favor del aprendizaje que se le imparte a los menores de edad en el país.