Casi TODAS las empresas de transportes en SJL son EXTORSIONADAS, señala vocero de Santa Catalina

En comunicación con Exitosa, el representante de la empresa de transporte Santa Catalina, José Quispe, indicó que casi todos los trabajadores del sector en San Juan de Lurigancho (SJL) son afectados por la extorsión. Por ello, pidió a las autoridades efectividad en la investigación y captura de criminales.

Víctimas de extorsión en su gran mayoría

Más de 100 conductores de la empresa de transportes Santa Catalina realizaron una paralización parcial debido a que recibieron una nueva amenaza por no pagar cupos.

Tras ser víctimas de este tipo de extorsión, el representante de la entidad sostuvo que están contando con apoyo policial, sin embargo, resaltó que hay momentos en donde falta esa ayuda.

En tal sentido, José Quispe expuso la problemática a la que se exponen los transportistas señalando que en San Juan de Lurigancho todas las empresas del sector se encuentran afectadas por la inseguridad principalmente por las extorsiones. "Casi todas las empresas estamos perjudicadas por este tema de extorsión", subrayó.

No hay efectividad en captura

En otro momento, sostuvo que tiene que haber efectividad en el tema de investigación. "Hasta ahorita no tenemos efectividad en el tema de captura en San Juan de Lurigancho", añadió.

En tal sentido, solicitó que los delincuentes que los amenazan puedan ser capturados debido a que "están haciendo gran daño al sector transporte".

Además, opinó que el estado de emergencia no está mejorando, pese a que sí consideró que la Policía Nacional del Perú (PNP) está realizando trabajo de inteligencia, sin embargo, desde su apreciación no es aún efectiva.

"Estamos afectados económicamente. Los conductores no quieren salir a trabajar esa esa la realidad que estamos pasando día a día el sector de transporte, no solo San Juan de Lurigancho sino todos los conos estamos con este problema", manifestó José Quispe.

Han solicitado reunión con José Jerí

En tanto, adelantó que están solicitando una reunión con el presidente de la República, José Jerí, para abordar este tema. Al respecto, indicó que ya han enviado un documento al jefe de Estado para que les den "una solución inmediata".

"Entendemos que la Policía está haciendo su esfuerzo, pero no hay efectividad de captura, eso le pedimos al señor general de la Policía, al ministro del Interior", volvió a recalcar el representante de la empresa de transporte Santa Catalina.

