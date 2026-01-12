Temblor remece Perú en la mañana de HOY: ¿Cuál fue la magnitud y el epicentro del ÚLTIMO sismo?

12/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Instituto Geofísico de Perú (IGP) reportó un nuevo sismo en Perú este lunes, 12 de enero. Conoce cuál fue la magnitud y el epicentro del último movimiento telúrico que sorprendió a todos en la mañana de hoy.

Sismo hoy en Perú: ¿Cuál fue su magnitud?

¡En menos de 2 horas, Perú vuelve a temblar! De acuerdo al Centro Sismológico Nacional (Censis) del IGP, el último sismo de hoy se registró al promediar las 5:50 a.m. a 73 kilómetros al oeste de Chimbote, Santa, en la región Áncash, con una magnitud de 4.2 y una profundidad de 41 kilómetros.

Asimismo, la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente que mantiene constante monitoreo de los movimientos telúricos que puedan ocurrir en territorio peruano, indicó en su más reciente reporte sísmico que este fenómeno tuvo un nivel de intensidad II-III en la escala de Mercalli Modificada, con una latitud de -9.09 y longitud -79.25 grados.

Como se recuerda, nuestro país se ubica en el llamado 'Cinturón de Fuego del Pacífico', una zona que concentra el 85 % de actividad sísmica y volcánica en el mundo, por lo cual, las entidades del Estado les recuerdan a la ciudadanía mantener siempre la calma frente a los temblores o cualquier otra emergencia que se pueda reportar.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0030

Fecha y Hora Local: 12/01/2026 05:50:03

Magnitud: 4.2

Profundidad: 41km

Latitud: -9.09

Longitud: -79.25

Intensidad: II-III Chimbote

Referencia: 73 km al O de Chimbote, Santa - Áncash — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) January 12, 2026

Temblor en Áncash: ¿Dónde fue el epicentro?

Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) sostuvo que el último sismo sentido en Chimbote este lunes, con una magnitud de 4.2, tuvo como epicentro el mar.

Hasta el momento no se han reportado daños ni víctimas. Asimismo, la entidad recuerda a los peruanos tener siempre lista una mochila de emergencia para estar preparados ante un desastre natural.

En ese marco, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra, a través de sus redes sociales, precisó que, tras el análisis correspondiente, no existen condiciones para la formación de un tsunami en el litoral peruano.



Epicentro del último sismo sentido este lunes, 12 de enero.

Otro sismo sentido este lunes en Perú

El movimiento telúrico registrado en Áncash hoy no es el único que remeció el país. Pues bien, el IGP, a través de su cuenta oficial de X, también detalló que existió un sismo previo, precisamente a las 4:45 a.m. de este lunes, 12 de enero, con una magnitud de 4.1 a 84 kilómetros al oeste de San Juan, Nasca, en la región de Ica, con una profundidad de 32 kilómetros.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0029

Fecha y Hora Local: 12/01/2026 04:45:28

Magnitud: 4.1

Profundidad: 32km

Latitud: -15.01

Longitud: -76.12

Referencia: 84 km al O de San Juan, Nasca - Ica — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) January 12, 2026

No olvides mantener la calma en todo momento, evaluar la situación y ayudar a los demás ante un movimiento telúrico de regular intensidad en el país, como el sentido este lunes, 12 de enero. Según el IGP, el más reciente temblor se dio al oeste de Chimbote, en Santa, en Áncash.