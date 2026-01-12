Ancón: Delincuentes detonaron potente artefacto explosivo en exteriores de vivienda

12/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Más explosivos en Lima Norte. Este domingo por la noche, delincuentes detonaron un potente artefacto explosivo en la puerta principal de una vivienda ubicada en el asentamiento humano Bahía Blanca, en el distrito de Ancón.

Dueños de vivienda desconocen motivo

Según información policial, fueron dos personas a bordo de una motocicleta que llegaron hasta este punto y lanzaron el explosivo contra el inmueble.

En el interior, los familiares se encontraban reunidos compartiendo un momento agradable. Sin embargo, afortunadamente, no se registraron personas heridas.

La detonación terminó destrozando parte del vidrio que cubría la puerta de ingreso al inmueble, además del portón metálico de la cochera y parte del techo de madera.

No obstante, el atentado podría haber llegado a mayores debido a que la tapa de la caja del medidor de agua y luz también fueron completamente reventados.

En tanto, los propietarios manifestaron ante las autoridades desconocer los motivos por los cuales se habría registrado este atentado contra su domicilio, debido a que no recibieron amenazas previas al hecho.

La policía presume que se trataría de un presunto acto de extorsión debido a que la familia tendría, presuntamente, un negocio de venta de productos nutricionales. Esta versión se refuerza tras observar parte de la mercadería almacenada en la cochera del inmueble.

Al lugar, llegaron peritos de criminalística y personal de UDEX, quienes cercaron la escena del crimen e iniciaron con el peritaje de acuerdo a ley.

Lima Norte: Segundo atentado en menos de 24 horas

Se trata del segundo atentado registrado en Lima Norte en menos de 24 horas. El último ocurrió a las 5 de la mañana en el distrito de Comas, donde un extorsionador perdió la vida luego de que un artefacto explosivo detonara en su cuerpo.

El hecho se produjo en La Pascana, Comas, cuando un joven de unos 19 años, presunto extorsionador, llegó con otro sujeto en una moto. Los dos presuntos extorsionadores se estacionaron en la calle Casanave y, minutos después, uno de ellos bajó del vehículo y caminó hacia la calle Blasco Núñez de Vela.

Fue en ese tramo que la dinamita que llevaba estalló en su cintura. La explosión fue tan fuerte que le voló parte del brazo izquierdo y lo dejó malherido en plena calle, mientras los vecinos estaban en shock.

Luego de la explosión, el joven fue auxiliado y trasladado de emergencia al Hospital Sergio Bernales de Collique. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, se confirmó su fallecimiento minutos después debido a la gravedad de las heridas.