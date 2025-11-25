Empresa Santa Catalina paraliza parcialmente: Reciben nueva amenaza por no pagar cupos

25/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La extorsión y crimen organizado continúa generando caos y atormentando a los transportistas, esta vez van nuevamente contra la empresa Santa Catalina, pues amenazan a los conductores de la ruta B y C tras negarse a realizar los pagos.

Paralización parcial

Son más de 100 los conductores que vienen recibiendo amenazas a través de mensajes extorsivos. Esta vez la nota fue dejada en horas de la madrugada al interior de un bus cuando un conductor se encontraba cumpliendo su ruta.

En esta misiva, los delincuentes aseguran que será la única comunicación pues de ahora en más atentarán contra la vida de los choferes hasta que no se comuniquen.

Es por ello que algunos conductores han optado por evitar brindar el servicio, causando una paralización parcial en la empresa de transportes, pues casi el 50% de los buses permanecen estacionados en el patio de maniobras.

Cansados de las extorsiones

La continua situación de inseguridad genera un sentimiento de desprotección en los conductores de transporte público y, en este caso específico, en los de la empresa Santa Catalina, así lo expresaron a Exitosa.

"Pagamos y nuestra familia se queda sin [el dinero] diario, entonces ¿Quién se preocupa por los conductores? Estamos con ese temor de que salimos, de repente ya no regresamos a casa. Es preocupante", dijo un conductor.

Asimismo, detalló que es la directiva la que se niega a pagar a los extorsionadores, "pero los platos rotos" quienes lo pagan son los conductores por ser quienes salen a calle. "Lo que ellos dicen, es que si ellos [la empresa] no pagan, a cualquiera de los conductores van a matar, eso es lo que está pasando", explicó.

La situación de inseguridad, no solo perjudica a los transportistas, sino a los usuarios de estos, pues corren el riesgo de ser heridos en los ataques y son quienes se perjudican cuando se paraliza el servicio o los buses salen en menor cantidad.

El comandante general de la PNP Óscar Arriola acudió al lugar y ha dispuesto la presencia policial en el paradero. Pero los conductores aseguran que no hay muchos policías en sus buses y rutas, lo que exigen es un agente vestido de civil en las unidades de transporte público.

"La policía que viene resguardando a cada vehículo, solamente es disuasivo, nosotros no queremos disuasivo, nosotros queremos contrarrestar la delincuencia, queremos captura. Nosotros hemos pedido por eso policías ternas, policías de inteligencia que capturen a estas personas", exigió un chofer.

Es por ello que la empresa Santa Catalina ha paralizado parcialmente sus labores por haber recibido una nueva amenaza contra sus vidas tras negarse a pagar cupos.