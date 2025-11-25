¡Orgullo peruano! María Luisa Doig obtiene el oro en esgrima en Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025

25/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

El Perú celebra con orgullo la victoria de María Luisa Doig, quien se consagró bicampeona bolivariana al obtener la medalla de oro en la modalidad de espada femenina en los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025. La deportista, abanderada de la delegación nacional, derrotó a la paraguaya Montserrat Viveros por 14-9, consolidando su lugar en lo más alto del podio.

Doig, que ya había conquistado el oro en Valledupar 2022, volvió a demostrar su experiencia y temple competitivo. Ganó todos sus combates en la fase de poule, superó en cuartos de final a la venezolana Eliana Lugo por 15-4 y en semifinales venció a la colombiana Carmen Correa por 15-9.

Su recorrido impecable reafirma la calidad de una atleta que ha representado al Perú en tres Juegos Olímpicos: Pekín 2008, Tokio 2020 y París 2024. El triunfo de Doig no solo suma una nueva presea dorada al medallero nacional, sino que también simboliza el esfuerzo y la constancia de una generación de deportistas que han puesto al Perú en el mapa internacional.

En esta jornada, el país celebró además la victoria de la dupla Diego Morín y Alexia Arenas en tiro deportivo, modalidad rifle de aire 10 metros mixto, lo que refuerza el buen momento del deporte peruano.

Otra mujer que se consagró campeona fue Rafaela Fernandini Eraz, nadadora peruana de 24 años que consiguió la presea dorada en la competición de los 100 metros libre femenino. Considerada ya como la más rápida en la historia de nuestro país desde su participación en Valledupar 2022, destacó por su habilidad e ímpetu en la competencia, que emocionó al público presente.

🇵🇪🏊‍♀️ ¡Arriba, Perú!

Gracias, Rafaela Fernandini, por regalarnos esta medalla de oro en los 100 m estilo libre en los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025. Tu entrega y pasión nos inspiran. ¡Felicidades, campeona! 👏 pic.twitter.com/73grQNOnOD — Senaju Perú (@senaju) November 25, 2025

Trayectoria de una referente

María Luisa Doig, conocida como "Malú", ha sido protagonista en múltiples competencias internacionales. En el ciclo olímpico anterior obtuvo oro en los Juegos Bolivarianos Valledupar 2022, oro en los Juegos Suramericanos Asunción 2022 y plata en los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

Actualmente ocupa el puesto 71 del ranking mundial de la International Fencing Federation, pero su impacto trasciende los números: es símbolo de perseverancia y orgullo nacional.

La medalla de oro de María Luisa Doig en Ayacucho-Lima 2025 es más que un triunfo deportivo: es un recordatorio del talento y la disciplina que caracterizan al Team Perú. Su bicampeonato inspira a nuevas generaciones y reafirma que el país puede brillar en escenarios internacionales. Cada estocada de Doig es también un mensaje de orgullo: el Perú tiene atletas capaces de escribir historia.