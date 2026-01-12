Ernesto Álvarez sobre Plan Nacional de Seguridad: "El presidente quiere que salga antes del cierre del mes"

12/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

Desde el primer día que asumió como presidente de la República interino, José Jerí se comprometió a luchar contra la extorsión, sicariato y criminalidad que atraviesa el país. Luego de unos meses, anunció en todos los medios que su administración elaborará un Plan de Seguridad Nacional el cual regirá hasta el fin de su gobierno y podría ser clave para la nueva gestión que iniciará a partir del 28 de julio del 2026.

Será a fin de mes

En un inicio, el jefe de Estado dejó en claro que a fines del año anterior o sobre los primeros días de este sería presentado de manera oficial ante la población. Sin embargo, el propio presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, confirmó que a fin de mes finalmente este documento de vital importancia verá la luz.

Además de ello, el premier dejó en claro que tanto José Jerí como el resto de autoridades que lo acompañan, continúan aprendiendo sobre la lucha contra la delincuencia y admitió que no contaron con el tiempo necesario para evaluar toda la situación.

El transporte público ha sido uno de los sectores más atacados por la inseguridad.

"Es el resultado del aprendizaje y el estudio de los expertos en materia de seguridad. El presidente y el Gabinete asumen las tareas de Gobierno, prácticamente, cuando el caballo cruzó el río. No hubo oportunidad de redactar un plan ni de planificar opciones. En materia de seguridad hay varios modelos, no se trata de recoger uno en particular, sino de adecuar elementos a la realidad peruana", indicó a Correo.

Será labor del próximo gobierno

En esa misma línea, Álvarez Miranda precisó que a pesar de los esfuerzos que viene realizando el gobierno de Jerí Oré, la crisis de inseguridad no podrá ser superada en los meses que le quedan y dejó en claro que esa será la labor de las próximas administraciones.

Eso sí, señaló que ellos iniciaron la batalla la cual mantendrán hasta el último día que estén en Palacio de Gobierno.

"Teniendo en cuenta que es imposible evitar que las bandas criminales no actúen en los próximos 3 o 4 meses. Esa será una labor, esencialmente, del próximo Gobierno. Como ha graficado el presidente, nosotros iniciamos esta batalla, pero la guerra la tendrán que ganar los siguientes gobiernos", añadió.

En resumen, el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, reveló que el Plan de Seguridad Nacional anunciado por José Jerí, será presentado a finales de mes ya que continúan en el proceso de elaborarlo.