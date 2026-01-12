Edison Flores revela el motivo de su presencia en el partido de Alianza Lima por la Liga Peruana de Vóley

12/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La noche del partido entre Alianza Lima y Rebaza Acosta por la Liga Peruana de Vóley dejó un resultado importante para las blanquiazules, pero también una imagen que no pasó desapercibida: Edison Flores en las tribunas. El futbolista de Universitario aclaró por qué estuvo presente en el encuentro y el motivo terminó sorprendiendo a más de uno.

Alianza Lima triunfa ante Rebaza Acosta

Alianza Lima venció por 3-1 a Rebaza Acosta por la primera jornada de la 2da Etapa de la Liga Peruana de Vóley, en un partido que fue bastante parejo de inicio a fin. El equipo blanquiazul arrancó fuerte y se quedó con los dos primeros sets por 25-21 y 25-15, mostrando solidez en ataque y buen trabajo en bloque.

@latinadeportes 🔥 EDISON FLORES PRESENTE EN LA LIGA PERUANA DE VÓLEY PARA APOYAR A SU HERMANA WENDY FLORES, VOLEIBOLISTA DE REBAZA ACOSTA 🏐 🏆 Liga Peruana de Vóley - Segunda Etapa | Fecha 1 📌 Alianza Lima 🆚 Rebaza Acosta 👀 Disfruta de este partido por LATINA TV, WEB Y APP. 🏐🔥 LATINA, EL CANAL OFICIAL DEL VÓLEY PERUANO ♬ sonido original - Latina Deportes

Sin embargo, Rebaza Acosta no bajó los brazos y logró reaccionar en el tercer set, llevándoselo por 25-18. Aun así, el cuadro dirigido por Facundo Morando supo manejar el cierre del partido y terminó sellando la victoria en el cuarto set por 25-17, asegurando tres puntos importantes en la tabla.

Edison Flores en el partido de Alianza Lima

Más allá del resultado, lo que realmente llamó la atención fue la presencia de Edison Flores en el Polideportivo Lucha Fuentes, un escenario poco habitual para el futbolista, lo que rápidamente generó comentarios y curiosidad entre los hinchas.

En la previa del encuentro, Edison Flores conversó con Latina Deportes y explicó el motivo de su presencia en el partido de Alianza Lima por la Liga Peruana de Vóley. El 'Orejas' reveló que asistió para apoyar a su hermana Wendy Flores, quien forma parte del plantel de Rebaza Acosta.

"Vengo a alentar a mi hermana, mi hermana me invitó. Primera vez por aquí y la verdad que el polideportivo está bien bonito. Coincidencias de la vida que jugará contra Alianza. Vengo a apoyar a mi hermana y sé que será un lindo partido, pero sé que es difícil contra Alianza Lima", declaró el futbolista.

Además, contó que era su primera vez en este recinto deportivo y no ocultó su sorpresa por la infraestructura del lugar, destacando el ambiente y la organización del escenario donde se disputa la Liga Peruana de Vóley.

Así, Edison Flores reveló el motivo de su presencia en el partido de Alianza Lima por la Liga Peruana de Vóley, dejando claro que su asistencia al Polideportivo Lucha Fuentes fue para apoyar a su hermana, quien juega en Rebaza Acosta.