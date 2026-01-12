Comas: Extorsionador pierde la vida luego de que explosivo detonara en su cuerpo

12/01/2026 / Exitosa Noticias / Policial

El distrito de Comas fue escenario de tensión luego de que un presunto extorsionador perdiera la vida tras la explosión del artefacto que llevaba consigo. El sujeto habría intentado colocar el explosivo en un predio del sector La Pascana, pero un error en la manipulación provocó la detonación en plena vía pública.

Artefacto explosivo hiere a extorsionador

Todo pasó en La Pascana, Comas, cuando un joven de unos 19 años, que sería extorsionador, llegó con otro sujeto en una moto. Los dos presuntos extorsionadores se estacionaron en la calle Casanave y, minutos después, uno de ellos bajó del vehículo y caminó hacia la calle Blasco Núñez de Vela.

Fue en ese tramo que la dinamita que llevaba estalló en su cintura. La explosión fue tan fuerte que le voló parte del brazo izquierdo y lo dejó malherido en plena calle, mientras los vecinos estaban en shock.

El Comandante General de la PNP, Óscar Arriola, explicó cómo se habría producido el error al momento de manipular el artefacto:

"Calcula mal; cree que con los pasos que va a dar llegará a su objetivo y que podrá dejar el artefacto, además de tener tiempo para retirarse y subirse a la moto, pero nada de eso ocurrió. Justo cuando estaba dando los pasos para llegar a donde debería, el explosivo explotó".

Extorsionador pierde la vida en hospital

Luego de la explosión, el joven fue auxiliado y trasladado de emergencia al Hospital Sergio Bernales de Collique. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, se confirmó su fallecimiento minutos después debido a la gravedad de las heridas.

En el lugar del atentado, la PNP halló el casco que el sujeto llevaba puesto al momento de la detonación, lo que permitió reforzar la hipótesis de que llegó en motocicleta junto a un cómplice que logró huir.

El Comandante General de la PNP, Óscar Arriola, indicó que todavía no se sabe con exactitud en qué establecimiento se iba a colocar el explosivo ni a quién estaría dirigida la amenaza.

"Hay que ver a qué organización o banda pertenecería, quién conducía la moto y a qué persona iban a detonar, porque es una víctima de extorsión con toda seguridad", señaló Óscar Arriola.

Así, un presunto extorsionador perdió la vida tras la explosión del artefacto que intentaba colocar en La Pascana, Comas. El sujeto fue llevado al Hospital Sergio Bernales de Collique, donde se confirmó su deceso.