SJL: Sujetos detonan explosivo frente a casa de comerciantes textiles que aseguran no estar siendo extorsionados

21/11/2025 / Exitosa Noticias / Policial

Una madrugada movida se vivió en San Juan de Lurigancho (SJL), cuando un artefacto explosivo fue detonado frente a la casa de unos comerciantes textiles, quienes aseguraron que no están siendo extorsionados. La fuerte explosión también afectó varias viviendas contiguas.

Sujetos detonan explosivo en SJL

Todo ocurrió alrededor de la medianoche. Según los vecinos, desconocidos llegaron al lugar y dejaron un artefacto explosivo frente a una casa de tres pisos, que terminó detonando, rompiendo todas las ventanas y la puerta principal.

🔴🔵Sujetos hicieron detonar un explosivo en SJL frente a la casa de comerciantes textiles que aseguraron no estar siendo extorsionados. La explosión generó pánico entre los vecinos y alarma en la zona.



Las imágenes compartidas a primeras horas de la mañana muestran la magnitud de los daños. Vidrios esparcidos por el suelo y puertas completamente destruidas.

Además, las casas vecinas, incluso una de dos pisos a un lado, también resultaron afectadas, con ventanas y puertas dañadas. Una cámara de seguridad podría haber captado el trayecto de los responsables del ataque.

El dueño de la vivienda, dedicado al negocio textil en Gamarra, señaló que no han recibido amenazas ni están siendo extorsionados.

"No nos han pedido nada ni han intentado intimidarnos", dijo fuera de cámaras, mostrando su preocupación por la seguridad en la zona.

Vecinos asustados y autoridades en acción

Los residentes del sector aseguraron que la explosión los despertó de golpe. "Escuchamos la fuerte explosión y vimos que mil ventanas se habían roto. Había humo por todos lados", contó una vecina, que también señaló que no se sabe quiénes fueron los responsables.

La zona, según los propios vecinos, no cuenta con patrullaje frecuente ni con suficiente presencia policial. "No patrullan casi nunca, y los robos sí se dan en las avenidas cercanas", comentaron, mostrando su temor tras este nuevo atentado.

La policía ya está presente, acordonando el área con cinta de peligro mientras esperan la llegada de la fiscal de turno y los peritos para realizar las pesquisas correspondientes. Por ahora, se recopilan imágenes de cámaras de seguridad y se investiga el motivo detrás del ataque.

Este no sería el primer incidente de este tipo en la zona. Hace meses, otras viviendas también fueron blanco de explosiones, lo que aumenta la preocupación de los vecinos sobre la seguridad en la zona.

Con la detonación de este artefacto explosivo frente a la casa de los comerciantes textiles en SJL, los vecinos vivieron una madrugada de terror. La policía continúa con la investigación para esclarecer quiénes estuvieron detrás del atentado y cuál era su intención.