Trujillo: hallan uniformes policiales que habrían sido usados por sujetos que secuestraron a empresario minero

05/09/2026 / Exitosa Noticias / Policial

La madrugada del pasado 30 de agosto sujetos secuestraron al empresario minero Jenss Marty Lara Tantaquilla, de 31 años. Además, acabaron con la vida de cuatro personas que acompañaban al hombre de negocios generando gran consternación en Trujillo. Ahora, se ha hallado indumentaria policial que habría sido usada por sujetos que participaron en este hecho.

Hallazgo de prendas usadas por los captores en el secuestro

De acuerdo con un informe de inspección al que accedió Exitosa, se realizó un total de siete muestras de prendas policiales en una zona de sembríos de caña de azúcar, en el sector El Cortijo, en La Libertad. A las 9:04 a.m. del 31 de agosto en el interior de sembríos de caña se logró el hallazgo de prendas que vestían los captores.

En la primera muestra se encontró un pantalón de faena y en su bolsillo anterior izquierdo un porta CIP, y el DNI perteneciente a Jenss Lara Tantaquilla, correaje táctico con un arma de fuego, porta grilletes y grilletes de seguridad, un chaleco táctico, un camisaco táctico de faena, un casco táctico, un par de borceguies y un par de guantes tácticos sin dedos.

Allí mismo, se encontró un chaleco táctico color negro, en la parte anterior dos marbetes de tela. En una tercera muestra, se halló un camisaco táctico de faena color negro, talla M, en la parte del pectoral izquierdo un logo de la PNP, en el brazo izquierdo dos parches con la descripción "O + POS" у "Policía Nacional - Escuadrón de emergencia" y en el brazo derecho un parche con la bandera de Perú y un parche con la descripción "Policía Nacional - Pueblo hecho ley - Región Policial Lima".

También, como cuarta muestra se halló un casco táctico negro y como muestra cinco un calzado borcegui, de lado derecho de talla 40. Mientras que como sexta, un par borcegui de lado izquierdo, talla 40. Por último, un par de guantes tácticos sin dedos, color negro.

Secuestro a empresario minero y asesinato de acompañantes

El ataque y el posterior secuestro ocurrieron a solo dos cuadras de la DIRINCRI de Trujillo, precisamente en las inmediaciones de la cuadra 2 de la avenida Húsares de Junín, en la región La Libertad, quedando registrado en cámaras de videovigilancia del lugar.

De acuerdo a información de la División de Inteligencia contra la criminalidad (DIVICC) los delincuentes habrían desempeñado exclusivamente funciones de carácter operativo durante la ejecución del secuestro interceptando una camioneta Ford, modelo Bronco Raptor, de color blanco con placa de rodaje CZI-019.

Además, los sujetos habrían usado indumentaria táctica negra, equipada con pertrechos y parches similares a los empleados por la unidad GRECCO de la PNP. También portaban armamento de largo alcance. Obligaron a descender a Lara Tantaquilla e hicieron que ingrese a a una camioneta Toyota Hilux blanca.

Los fallecidos fueron cuatro, dos varones y dos mujeres. Christopher Eduardo García Álvarez (33) y Luis Alberto Rojas Ramos de Rosas (38), ambos seguridad del secuestrado. La pareja del empresario identificada como Farhad Andrea Monzón Lingán (20) y la amiga de él llamada Nadia Edith Urtecho Rodríguez (28).

Posteriormente, al promediar las 2:57 a.m. los secuestradores emprendieron su fuga a bordo de un auto negro la camioneta Hilux blanca por el pasaje Santa Rosa cerca al fundo San Pedro, en el distrito de Víctor Larco Herrera.

Liberación de la víctima

Fue el 31 de agosto que, después del asesoramiento de personal DIVISE-DIRINCRI PNP a la familia del secuestrado en las negociaciones con los sujetos que lo tuvieron en cautiverio, se logró la liberación de Jenss Lara Tantaquilla, quien fue ubicado en un lugar descampado cerca a la planta de tratamiento de agua El Cortijo frente al cementerio Padre Eterno, en el distrito de Huanchaco.

Ese mismo día, mediante una operación de la Divincri Trujillo se logró la captura de al menos cinco personas que estarían involucradas en el hecho. Estas fueron identificadas como Ángel Bocanegra Linares (19) aias 'Folo', Franck Quezada Cruz (22) alias 'Ñato', Julio Zavaleta Quezada (19) alias 'Juliacho', César García Rivera.