Línea 1: PNP revela detalles del cortocircuito que generó alarma en Estación Pirámide del Sol del Metro de Lima

23/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Durante la tarde de este miércoles 23 de septiembre, los usuarios de la Línea 1 del Metro de Lima vivieron momentos de tensión tras registrarse un incidente en la infraestructura eléctrica de la estación Pirámide del Sol, en San Juan de Lurigancho.

A través de redes sociales, diversos pasajeros difundieron imágenes en las que se observaban fuego y chispazos en la zona de las catenarias mientras una unidad permanecía detenida en el paradero.

Según información revelada, el suceso, que duró apenas unos segundos, se habría originado por el contacto de un globo metálico con el sistema de alimentación eléctrica del tren, un objeto que el servicio reitera siempre que se encuentra prohibido de ingresar por razones de seguridad.

#sjl #linea1 #fyp #xyzbca ♬ Scorch Ring - Pigeon Tracks @sjlopina_noticias Se registraron momentos de tensión en la estación Pirámide del Sol de la Línea1 del Metro de Lima, donde se observó fuego y chispazos en la zona de las catenarias mientras un tren permanecía detenido. Pasajeros captaron el incidente en video y se espera información oficial sobre las causas y una posible afectación del servicio. #SJLOpina💬

Intervención y evacuación policial

Ante la alarma generada, la Policía Nacional del Perú (PNP) emitió un reporte oficial detallando las acciones tomadas durante la emergencia. De acuerdo con la institución, el hecho ocurrió aproximadamente a las 16:30 horas y consistió puntualmente en un cortocircuito en uno de los cables alimentadores de energía del tren n.° 22.

El personal policial asignado a la estación tomó el control inmediato de la situación y coordinó el descenso ordenado de todos los pasajeros. Tras la evacuación de la unidad afectada, las autoridades facilitaron el transbordo de los ciudadanos a otro tren para que pudieran continuar su recorrido "con total normalidad y resguardo".

La pronta respuesta de los efectivos permitió resolver la contingencia sin que se registraran personas heridas ni daños a la integridad física de los usuarios, reafirmando el compromiso de la PNP con la seguridad en los sistemas de transporte público.

#PNPInforma🚨 | PNP GARANTIZÓ LA SEGURIDAD DE USUARIOS TRAS CORTOCIRCUITO EN LA LÍNEA 1 DEL METRO DE LIMA



Efectivos de la Policía Nacional del Perú desplegaron un eficiente protocolo de apoyo e intervención inmediata ante el reporte de un cortocircuito en una de los cables... pic.twitter.com/HNw0Yh4La2 — PNP Noticias (@PNP_Noticias) September 24, 2026

Pronunciamiento de la Línea 1

Tras el incidente, circularon reportes ciudadanos alertando sobre posibles restricciones de ingreso en el tramo comprendido entre las estaciones Bayóvar y Miguel Grau. Sin embargo, para brindar tranquilidad a los viajeros, la empresa concesionaria de la Línea 1 se pronunció a través de sus canales oficiales.

Mediante un comunicado publicado mientras los videos del cortocircuito se viralizaban, la compañía descartó la paralización de sus operaciones e informó a sus pasajeros que "el servicio se encuentra operando con normalidad en sus 26 estaciones".

Aunque las impactantes imágenes del cortocircuito alertaron a los pasajeros, el incidente no pasó de ser un fuerte susto provocado por un objeto externo. La rápida activación de los protocolos de evacuación evitó una emergencia mayor, garantizando la continuidad del servicio y la integridad física de los miles de usuarios que se movilizan a diario por San Juan de Lurigancho.