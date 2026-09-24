Edwin Guerrero, líder de Corazón Serrano, queda cautivado con cantante y le hace inesperada propuesta

24/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Edwin Guerrero dejó a sus seguidores en shock en su último live de TikTok. Esta vez, más allá de hablar de Corazón Serrano, el músico se quedó cautivado con la tremenda voz de Paulina Villalobos y terminó lanzándole una inesperada propuesta.

Edwin Guerrero elogia el talento de Paulina Villalobos

Durante su live, Edwin Guerrero fue consultado sobre la participación de Paulina Villalobos en Yo Soy, donde la cantante viene sorprendiendo como imitadora de Isabel Pantoja. El líder de Corazón Serrano no dudó en destacar su talento e incluso aseguró que, para él, podría ser la ganadora del concurso.

Pero la cosa no quedó solamente en elogios. Edwin Guerrero sorprendió al plantear públicamente la posibilidad de que Paulina Villalobos pueda formar parte de Corazón Serrano, una propuesta que llamó la atención de sus seguidores.

"Sinceramente, me parece extraordinario cómo canta ella. Me parece excelente. Si esa cantante que imita a Isabel Pantoja quiere entrar a Corazón Serrano, puede ser, ¿no? ¡Invitémosla! Canta muy bien. Fuera de bromas, canta muy bonito. Tiene un sentimiento, una interpretación", señaló.

El director musical dejó claro que su comentario no fue únicamente por la imitación que realiza la artista en el programa. Según explicó, también ha tenido la oportunidad de escucharla interpretando otros géneros y canciones, lo que le permitió conocer mejor sus cualidades vocales.

Corazón Serrano tendría temas para Paulina Villalobos

Edwin Guerrero contó que varias personas le enviaron videos de Paulina Villalobos cantando temas diferentes a los de Isabel Pantoja. Fue precisamente en esas interpretaciones donde, según sus propias palabras, descubrió una voz que considera "extraordinaria".

"Yo la he escuchado a ella porque me mandaron varios tiktoks donde ella cantaba otras canciones que no eran de Isabel Pantoja. Allí descubres su verdadera voz y es extraordinaria", aseguró el músico.

Incluso, Guerrero explicó que el repertorio de Corazón Serrano tendría canciones que podrían adaptarse al registro de la cantante. Para el director musical, su timbre y la manera de interpretar temas románticos podrían encajar dentro de la propuesta de la agrupación.

"Si yo tuviera a ella en Corazón Serrano, tenemos canciones muy adaptables para su timbre vocal y romanticismo. Su voz es muy agradable", agregó.

Así, Edwin Guerrero dejó claro que quedó cautivado con el talento de Paulina Villalobos. El líder de Corazón Serrano incluso aseguró que existen canciones que podrían adaptarse a su estilo y le abrió las puertas de la agrupación con su propuesta.