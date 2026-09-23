Politólogo Luis Nunes propone clasificar ola delictiva como 'terrorismo urbano' y pedir ayuda internacional

23/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El país enfrenta un alarmante incremento de la criminalidad a raíz de las extorsiones, sicariato y cobro de cupos que afectan a ciudadanos y empresarios. Por ello, en comunicación con Exitosa el politólogo Luis Nunes evaluó las dimensiones de esta problemática y planteó diversas estrategias legales y operativas que el Estado peruano debería adoptar para recuperar el control.

Terrorismo urbano e intervención extranjera

Nunes argumentó que el nivel de violencia actual obliga a catalogar estos actos bajo la figura legal de 'terrorismo urbano', recordando las épocas más oscuras del país.

Según el politólogo, el miedo que siente la población al salir de sus casas o llevar a sus hijos al parque justifica plenamente esta denominación y exige la aprobación de normativas severas en el Congreso.

Miremos la palabra terrorismo, la palabra terrorismo en el Perú significa terror de que tu no quieres salir de tu casa a las 7 de la noche o que no puedes dejar a tu hijo ir al parque. Eso hay que cambiarlo y por ello se necesitan medidas extraordinarias.", mencionó.

Asimismo, enfatizó que enfrentar esta crisis requiere el consenso absoluto entre los tres poderes del Estado. Como medida, sugiere solicitar asistencia a entidades internacionales como el FBI o la DEA.

"Lo primero que tendríamos que hacer es poner de acuerdo al Poder Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial. Yo no tengo ningún problema en pedir ayuda a organismos como la DEA o como El FBI para que puedan intervenir. De acuerdo a lo último que hemos sabido el 'Pulpo', capturado en Bolivia, fue gracias a un acuerdo internacional donde intervino el FBI. Eso no es invasión, eso no es ceder soberanía, eso es entender que estamos en un plano muy grave de terrorismo", sentenció el politólogo.

Para Nunes, este tipo de cooperación, clave en capturas recientes de criminales peruanos en el extranjero, no vulnera la soberanía nacional, sino que es una respuesta proporcional ante la gravedad del problema.

Adopción de medidas extraordinarias y reforma judicial

El politólogo advierte que el crimen organizado ha trascendido el ámbito local para convertirse en una amenaza regional, lo que obliga a observar las acciones de otros países sudamericanos.

La constante declaratoria de Estados de Emergencia en el diario oficial evidencia, según su análisis, que los mecanismos de control regulares ya son insuficientes para proteger a los ciudadanos.

"Si tu abres el diario El Peruano, y en las Normas Legales, todas las mañanas hay Estado de Emergencia; eso quiere decir que los 'estados naturales' no pueden resolver los problemas. Para eso tenemos que tomar medidas extraordinarias a problemas extraordinarios.", dijo.

Sin embargo, Nunes identifica al sistema judicial peruano como un caso muy crítico, cuestionando la conocida figura de la 'puerta giratoria', donde la Policía detiene a los delincuentes, pero los malos jueces los liberan al poco tiempo. Advierte que, si no se impone la autoridad, el país avanzará hacia la "desgobernabilidad".