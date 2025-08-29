RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
Nuevas pericias

Caso Sheyla Cóndor: Pericias revelan que habrían más involucrados en abuso y crimen, según abogado

En diálogo con Exitosa, el abogado de la familia de Sheyla Cóndor, Aaron Alemán, indicó que las nuevas pericias en torno al caso revelaron que su patrocinada habría sido abusada en manada. Por ello, se sospecha que el crimen tendría más implicados, además del presunto asesino, Darwin Condori.

29/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 29/08/2025

Síguenos en Google News Google News

La investigación en torno al caso de Sheyla Cóndor, la joven que fue brutalmente asesinada y descuartizada en un departamento en Comas, continúa revelando nuevas luces sobre cómo sucedió su fallecimiento y probables implicados en el asesinato.

Pericias revelaron que habría sido abusada en manada

Han pasado nueves meses desde que Sheyla Cóndor fue hallada descuartizada en el departamento del suboficial Darwin Condori y, todavía, continúan las investigaciones en torno a su fallecimiento. Tras los últimos registros visuales del departamento del asesino y descuartizador Darwin Condori, se vio por última vez a Sheyla quien, con engaños, llegó hacia la vivienda del policía para conocer a su mascota. Una vez dentro nunca más saldría con vida.

Según las investigaciones se determinó que el suboficial Darwin Condori fue quien cometió el asesinato de la joven de 26 años, pero este no sería el único implicado. En conversación con Aarón Alemán, el abogado de la familia de Cóndor, indica que se ha confirmado el hipótesis de otros cómplices del oficial Darwin Condori.

"Hay restos de sangre de personas que estarían involucradas, serían tres personas distintas porque el material genético que se ha recogido son incompatibles entre sí mismo. Se confirma la hipótesis que el principal feminicida de mi patrocinada no habría participado solo". aseveró. 

Además, el defensor legal indica que no se descarta que los implicados sean efectivos policiales, sin embargo, las pericias sí dan certeza que se encontraron restos seminales que determinan la violación hacia Sheyla.

Reapertura de 'El Frontón' sería inviable, según exjefe del INPE: "No perdamos el tiempo, ministro"
Lee también

Reapertura de 'El Frontón' sería inviable, según exjefe del INPE: "No perdamos el tiempo, ministro"

Fiscalía todavía no ha formalizado la causa 

Dentro de la investigación se cuenta con varias carpetas fiscales. Una de ellas, se trata de encubrimiento personal que ve el caso de la comisaría que no centró las denuncias puestas por la familia. La otra, feminicidio y encubrimiento personal que ve a las personas que se ubicaban dentro del inmueble cuando la madre de Sheyla Cóndor ingresó. 

"Hay elementos que dan cuenta del escenario criminal en contra de mi patrocinada y que la fiscalía tendría que proseguir con la siguiente etapa procesal, que es la formalización y continuación de la investigación preparatoria para que así pueda contar con la investigación con la intervención del Poder Judicial", indicó. 

El doctor Alemán busca que se permita constituir en tercero civil responsable a la Policía Nacional del Perú (PNP) para que como institución se haga cargo de los daños y perjuicios que cometieron contra la agraviada .

Alcalde de SJL propone declarar en emergencia el Mininter tras alarmante ola de criminalidad
Lee también

Alcalde de SJL propone declarar en emergencia el Mininter tras alarmante ola de criminalidad

En conversación con Exitosa, el abogado de la familia de Sheyla Cóndor, Aarón Alemán indicó que las nuevas pericias arrojan a tres personas distintas según el material genético recogido en la escena del crimen. 

Temas relacionados abogado caso de feminicidio cómplices Darwin Condori PNP Sheyla Cóndor

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA