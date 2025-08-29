Armando Leveau, reconocido historiador e hincha de Alianza Lima, falleció a los 77 años

29/08/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

La familia aliancista está de luto luego de conocer sobre el sensible fallecimiento del historiador e hincha acérrimo de Alianza Lima, Armando Leveau, a los 77 años de edad. Semanas atrás la familia del investigador había dado a conocer que se encontraba mal de salud e incluso realizaron un colecta para poder costear su tratamiento.

Sin embargo, este viernes 29 de agosto no resistió y perdió la vida. Como era de esperarse, diversos fanáticos del elenco blanquiazul lamentaron este hecho ya que se trataba de uno de los seguidores más fervientes del club y quien mantenía viva su historia a través de su amplio archivo.

Alianza Lima anuncia el fallecimiento de Armando Leveau

A través de sus redes sociales, Alianza Lima emitió un comunicado confirmando el lamentable suceso. Pese a ello, pidieron que su legado y memoria puedan prevalecer a pesar del paso del tiempo.

"Con profundo pesar despedimos a Don Armando Leveau, quien dedicó su vida a contar y preservar la historia de nuestro amado club. La familia de Alianza Lima expresa sus más sentidas condolencias a los familiares, amigos y a todo el pueblo aliancista. Que su legado eterno ilumine siempre al corazón blanquiazul", indicaron.

De acuerdo al portal Ovación, el velatorio del historiador se realizará en el lugar donde vivió la mayor parte de su vida: el Jr. Jorge Chávez 1463 en el distrito de Breña. Ahí, sus amigos más cercanos, hinchas y familiares podrán darle el último adiós.

Presidente de Aliancistas para el Perú se pronuncia

Otro que utilizó las redes sociales para dejar un emotivo mensaje de condolencia fue el presidente de Aliancistas para el Perú (antes Fondo Blanquiazul), Jorge Zúñiga. El abogado lamentó su partida, pero aseguró que el historiador se encuentra en estos momentos con los fallecidos en la tragedia del Fokker en 1987 de quien fue tan cercano.

"Gracias por todo querido Armando. Estoy seguro que ahora estarás con nuestros mártires del Fokker y otros hermanos aliancistas que partieron a la gloria, contándoles las historias de nuestro amado club. Te tendremos siempre presente en nuestras oraciones. ¡Arriba Armando Leveau!", expresó.

De esta manera, se dio a conocer el lamentable fallecimiento de Armando Leveau, historiador y acérrimo hincha de Alianza Lima, a los 77 años de edad. El investigador venía padeciendo de problemas de salud y este viernes 29 de agosto no resistió. Su memoria y legado serán siempre recordados por la fanaticada blanquiazul.