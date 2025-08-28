Caso Sheyla Gutiérrez: PJ ordena nueve meses de prisión preventiva contra su exesposo

28/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este jueves 28 de agosto se realizó la audiencia por parte del 31 Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Lima del Poder Judicial, por el caso del homicidio de Sheyla Gutiérrez. El magistrado Óscar Torres Mego dispuso que Jossimar Cabrera Cornejo, el presunto homicida, reciba nueve meses de prisión preventiva con fines de extradición.

Investigado se acoge a ser extraditado

Según el juez a cargo del caso, el presunto asesino decidió acogerse a la extradición que la justicia estadounidense pidió. Esto por los hechos ocurridos el pasado 10 de agosto en California, cuando el sujeto bajo acusación habría asesinado a quien fuera su esposa.

"El 31 Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Lima ordena la detención preventiva por nueve meses con fines de extradición pasiva a Estados Unidos de Jossimar Cabrera Cornejo para que sea procesado por el presunto delito de asesinato en contra de su esposa, Sheyla Gutiérrez Rosillo", señala la publicación del PJ en X.

#LoÚltimo. El 31 Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Lima ordena la detención preventiva por nueve meses con fines de extradición pasiva a Estados Unidos de Jossimar Cabrera Cornejo para que sea procesado por el presunto delito de asesinato en contra de... pic.twitter.com/ftwCd2C32E — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) August 28, 2025

Cabe recordar que Sheyla Gutiérrez fue dada como desaparecida el 9 de agosto pasado, en los Estados Unidos. Las cámaras de seguridad del condominio donde vivían, captó el momento en el que el investigado arrastraba un costal. Eso dio pie a la familia de la víctima de considerarlo como el principal sospechoso.

MIMP cubrirá gastos de repatriación

El último miércoles, la titular del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) anunció que se encargarán de cubrir los gastos de repatriación de la madre de familia en coordinación con la Cancillería. Lo volverán un tema prioritario para darle prioridad al trámite con el gobierno estadounidense.

Además, el Programa Nacional Warmi Ñan, entregará la suma de 600 soles bimestrales a los tres menores hasta que cumplan los 28 años, siempre que se encuentren estudiando cuando tengan esa edad. Por el momento, quedarán bajo el cuidado de su abuela materna.

Titular del #MIMP anuncia asistencia económica y cobertura total de gastos de repatriación para la familia de Sheyla Gutiérrez, víctima de feminicidio en EE.UU.



✅ Se otorgará una pensión bimestral de S/ 1800 soles por los tres hijos de la víctima hasta los 28 años, mientras... pic.twitter.com/udrD1ss8vw — Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (@MimpPeru) August 28, 2025

Los infantes recibirán también ayuda psicológico, social y educativo. Han recibido el beneficio de becas escolares y dos laptops que puedan utilizar para su formación. La familia de Gutiérrez Rosillo tendrá protección especial, con rondas de patrullas, incorporación de Cabrera Cornejo al Programa de Recompensas y acompañamiento legal y emocional.

De este modo, el presunto asesino de Sheyla Gutiérrez en Estados Unidos, Jossimar Cabrera Cornejo, recibió nueve meses de prisión preventiva con fines de extradición. El Poder Judicial determinó esto, luego que el investigado se acogiera a la solicitud del gobierno estadounidense para ser investigado por su justicia.