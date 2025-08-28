Primo de Jefferson Farfán deja el penal de Lurigancho después de 11 meses detenido: "Se hizo justicia"

28/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Cristian Martínez Guadalupe, conocido como 'Cri Cri' y primo del exseleccionado nacional Jefferson Farfán, dejó el penal de Lurigancho después de cumplir 11 meses y seis días bajo prisión preventiva.

El familiar del exfutbolista había sido acusado en septiembre de 2024 de abuso sexual, presuntamente ocurrido en la vivienda de la 'Foquita' en La Planicie, distrito de La Molina.

La denuncia de una joven de 19 años generó un gran revuelo mediático en su momento. A los pocos días, el Poder Judicial dictó nueve meses de detención preventiva contra Martínez Guadalupe, lo que derivó en su ingreso a prisión.

Durante el proceso, Jefferson Farfán optó por mantenerse al margen, incluso entregó a la Fiscalía las grabaciones de las cámaras de seguridad de su casa, material que fue incluido en la investigación.

La reacción de su madre y la defensa familiar

El miércoles 27 de agosto, cerca de las dos de la tarde, Cristian Martínez recuperó su libertad y se reencontró con su familia. Su madre, Cecilia Guadalupe, confirmó la noticia ante los medios de comunicación y aseguró que las pruebas periciales siempre jugaron a favor de la defensa.

Visiblemente emocionada, declaró que la familia esperaba este desenlace, pues estaba convencida de la inocencia de su hijo. Durante los meses de encierro, la progenitora manifestó públicamente su confianza en que la justicia reconocería los resultados de los exámenes forenses que, según indicó, descartaban las acusaciones.

La madre de Martínez Guadalupe relató además que los meses de prisión afectaron profundamente a los hijos y a la pareja de 'Cri Cri', quienes atravesaron un periodo difícil mientras él permanecía recluido.

"Sí, estoy feliz por la salida de mi hijo, gracias a Dios. Se hizo justicia, es lo que se quería y ¿qué más puedo decir? Sus hijos han sufrido bastante, su suegra, mi hermana, todos, toda la familia. Mi hija, su señora, sus amigos", dijo.

Distancia con Jefferson Farfán y repercusiones mediáticas

Uno de los aspectos más comentados durante el proceso fue la distancia entre Jefferson Farfán y su primo. El exfutbolista no realizó declaraciones públicas sobre el caso y eliminó de sus redes sociales las fotografías donde aparecía junto a 'Cri Cri'. Esa decisión fue interpretada como un quiebre en el vínculo familiar.

Horas después de obtener su libertad, las cámaras de televisión registraron la salida de Martínez Guadalupe del Ministerio Público, acompañado de su familia y camino a su hogar.

Las imágenes se difundieron rápidamente en programas de espectáculos y plataformas digitales, reabriendo el debate en torno al caso y la decisión judicial.

Por ahora, Jefferson Farfán no se ha pronunciado sobre la liberación de su primo. Mientras tanto, la familia de Cristian Martínez asegura que lo más importante es haber recuperado la tranquilidad tras casi un año de incertidumbre.

"Después de 11 meses y seis días, por fin podemos estar tranquilos", señaló su madre, quien afirmó que ahora la prioridad será recuperar el tiempo perdido y retomar la vida en familia.

De esta manera, se conoció que Cristian Martínez salió en libertad, tras 11 meses recluido en el penal de Lurigancho, por una presunta agresión sexual.