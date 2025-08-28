Sheyla Gutiérrez: MIMP anuncia que el Estado asumirá los gastos de repatriación de sus restos

28/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La noche del último miércoles 27 de agosto, la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), Ana Peña, visitó el domicilio del padre de Sheyla Gutiérrez, víctima de homicidio en Estados Unidos. A su salida, la titular del MIMP anunció que el Estado asumirá los gastos de la repatriación de los restos de la víctima.

Repatriación del cuerpo

Hace tan solo hace pocas semanas se confirmó el triste hallazgo de los restos de Sheyla Gutiérrez en Estados Unidos. El mismo día se supo de la llegada al Perú de Jossimar Cabrera, expareja y principal sospechoso del asesinato, junto a sus tres hijos.

Esta semana se supo que desde Los Ángeles se ordenó la captura y extradición de Cabrera Cornejo y tan solo ayer este se entregó a la Interpol Lima. En ese sentido la ministra de la Mujer, Ana Peña, acudió donde los familiares de la víctima para brindarles su apoyo.

" Todos los gastos del traslado y traer el cuerpo de Sheyla al Perú va a ser asumido por el Estado. Sabemos que esto no va a reparar el dolor, pero es importante que la familia no tenga una preocupación económica adicional, y que este caso terrible, que ha dejado a tres niños pequeños en esta situación, nos sirva como país para reflexionar", informó Peña a su salida.

Apoyo del MIMP a la familia

Además, el MIMP continúa brindando apoyo psicológico, social y educativo a los tres menores, quienes cuentan con becas escolares y dos laptops para sus estudios. Asimismo, se interpuso denuncia por violencia contra su progenitor, logrando medidas de protección a favor de los niños, quienes son cuidados por su abuela materna.

El ministerio también ha solicitado garantías personales y rondas de patrullaje diario para la familia, y gestionó la incorporación del investigado al Programa de Recompensas del Ministerio del Interior. Un equipo del MIMP acompaña a los familiares con soporte legal y emocional.

En California, donde se registró el crimen, el asesinato en primer grado es considerado un delito grave sancionado con cadena perpetua sin posibilidad a libertad condicional o penas de entre 25 años a la perpetuidad. Es por ello, que actualmente los familiares solicitan la celeridad en la extradición de Jossimar Cabrera, para que sea puesto cuanto antes en manos de la justicia estadounidense.

De esta manera, la ministra de la Mujer, Ana Peña, informó que el Estado asumirá los gastos del traslado al Perú de los restos de Sheyla Gutiérrez.