Sheyla Gutiérrez: Presunto asesino se entrega a la Interpol tras orden de captura en EE. UU.

La familia de Sheyla Gutiérrez se encuentra más cerca de obtener justicia, tras el hallazgo sin vida de la peruana en Estados Unidos, pues el principal sospechoso del asesinato se entregó a las autoridades para ser puesto a disposición de la justicia norteamericana.

Presunto asesino de Sheyla Gutiérrez se entrega

Jossimar Cabrera, expareja y presunto autor del asesinato de Sheyla Gutiérrez, se entregó a las autoridades de la Interpol Lima acompañado de su abogado, tras más de una semana de haber estado en situación de no habido, así lo anunció la hermana de la víctima, Jessy Gutiérrez.

"No sabíamos donde estaba el culpable del homicidio de mi hermana. Yo agradezco la labor del Ministerio de la Mujer, siempre nos están acompañando, también agradezco la labor de la Policía Nacional, de la Interpol, porque ha habido un trabajo de inteligencia previo a la entrega de Jossimar Cabrera", expresó.

Luego de una diligencia inicial, realizada alrededor de las 6:20 a. m., se procedió a realizar la lectura de los derechos y la detención preventiva de Cabrera Cornejo, en cumplimiento de la orden internacional emitida por la autoridades norteamericanas.

Por su parte, los familiares de la víctima solicitan el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos agilizar los trámites para extraditar a Jossimar Cabrera a Estados Unidos con el fin de que sea puesto a disposición de la justicia americana.

"Realmente, es un alivio saber que él está detenido y mis sobrinos van a poder ya integrarse a la sociedad. (...) Se que es él, hay demasiada evidencia como para que él pueda negarlo. Tod apunta, y yo lo puedo asegurar, que él es el culpable del homicidio de mi hermana", afirmó.

Procedimiento de extradición

Al tratarse de una solicitud internacional, el proceso deberá seguir un procedimiento, para ello la Fiscalía peruana deberá remitir el caso al Poder Judicial para que revise la documentación enviada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Posteriormente, con apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores, se evaluará la viabilidad de la extradición en el marco del tratado bilateral vigente. De aprobarlo, la autorización final pasará al Ejecutivo. Corresponde al gobierno de Estados Unidos organizar la logística para el traslado de Cabrera Cornejo a Los Ángeles, donde enfrentará cargos de asesinato con el agravante de uso de arma blanca.

De esta manera, tras conocerse que se dispuso orden de captura y extradición en Los Ángeles contra Jossimar Cabrera, por ser el posible autor del asesinato de Sheyla Gutiérrez, este decidió entregarse a la Interpol esta mañana.