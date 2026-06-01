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Terror en SMP: Hallan el cuerpo de un hombre al interior de un costal y con evidentes signos de tortura

Sobre la madrugada de este lunes, vecinos de San Martín de Porres encontraron un costal con manchas de sangre en plena vía pública. Grande fue su sorpresa cuando abrieron la bolsa y se percataron de la presencia de un cadáver.

Hallan cuerpo sin vida de un hombre en SMP con signos de tortura.
Hallan cuerpo sin vida de un hombre en SMP con signos de tortura. (MP)

01/06/2026 / Exitosa Noticias / Crimen / Actualizado al 01/06/2026

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Un nuevo hecho de violencia se registró en Lima Metropolitana a pesar del estado de emergencia que rige por estos días. Esta vez, el cuerpo sin vida de un hombre fue encontrado al interior de un costal y con evidentes signos de tortura en San Martín de Porres.

Hallan cuerpo sin vida al interior de un costal en SMP

Según los primeros reportes a los que pudo acceder Exitosa, cerca de las 5 de la mañana de este lunes 1 de junio, un grupo de vecinos se percataron de la presencia de un costal blanco con manchas de sangre que había sido arrojado horas antes.

Tras este hecho, llamaron inmediatamente a las autoridades quienes llegaron y se percataron de que era el cuerpo sin vida de un hombre con evidentes signos de tortura. Posteriormente, agentes del Ministerio Público se hicieron presentes en la escena para iniciar las diligencias de rigor.

Lamentablemente, al cierre de esta nota aún no pudieron identificar al fallecido, pero los resultados preliminares arrojaron que se trataría de un ciudadano venezolano. El sujeto portaba pantalón negro, polo verde, de tes clara y su cadáver presentaba golpes y signos de haber sido torturado, especialmente en el rostro.

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Efectivos de la Policía Nacional del Perú también acudieron a atender la emergencia y ya realizan las primeras indagaciones para dar con el paradero de los responsables. Uno de los elementos clave será con las imágenes de la cámara de seguridad que se ubica a solo metros de donde fue arrojado el cuerpo.

Zona tomada por ciudadanos extranjeros

Exitosa conversó con los vecinos de San Martín de Porres a raíz de este lamentable hecho y confirmaron que esta zona ha sido tomada por ciudadanos extranjeros quienes realizan piques ilegales en la avenida Canta Callao, además de reuniones con fuerte volumen hasta altas horas de la madrugada.

"Hay piques en la noche por parte de personas extranjeras. Han tomado Canta Callao y parte de Santa Rosa y Alisos. A partir de las 11 de la noche hasta la madrugada", indicó uno de los lugareños.

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Otra  ciudadana exigió la presencia de efectivos de la Policía Nacional del Perú para tener un mayor control sobre estos actos ilícitos. Es importante precisar que esta no es la primera vez que se encuentra un cadáver en dicho punto de Lima Norte, muy cerca a la avenida Alisos.

En resumen, el cuerpo sin vida de un hombre, con signos de tortura, fue encontrado dentro de un costal en San Martín de Porres.

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