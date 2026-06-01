Terror en SMP: Hallan el cuerpo de un hombre al interior de un costal y con evidentes signos de tortura

01/06/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Un nuevo hecho de violencia se registró en Lima Metropolitana a pesar del estado de emergencia que rige por estos días. Esta vez, el cuerpo sin vida de un hombre fue encontrado al interior de un costal y con evidentes signos de tortura en San Martín de Porres.

Hallan cuerpo sin vida al interior de un costal en SMP

Según los primeros reportes a los que pudo acceder Exitosa, cerca de las 5 de la mañana de este lunes 1 de junio, un grupo de vecinos se percataron de la presencia de un costal blanco con manchas de sangre que había sido arrojado horas antes.

Tras este hecho, llamaron inmediatamente a las autoridades quienes llegaron y se percataron de que era el cuerpo sin vida de un hombre con evidentes signos de tortura. Posteriormente, agentes del Ministerio Público se hicieron presentes en la escena para iniciar las diligencias de rigor.

Lamentablemente, al cierre de esta nota aún no pudieron identificar al fallecido, pero los resultados preliminares arrojaron que se trataría de un ciudadano venezolano. El sujeto portaba pantalón negro, polo verde, de tes clara y su cadáver presentaba golpes y signos de haber sido torturado, especialmente en el rostro.

🔴🔵 #ExitosaTeEscucha 🎤 | Un hecho macabro fue descubierto por vecinos del distrito de San Martín de Porres, quienes cerca de las 5:00 de la mañana tras percatarse de un costal rodeado de sangre, avisaron a las autoridades, que, tras abrirlo, encontraron el cuerpo de un hombre... pic.twitter.com/DFunhztTxg — Exitosa Noticias (@exitosape) June 1, 2026

Efectivos de la Policía Nacional del Perú también acudieron a atender la emergencia y ya realizan las primeras indagaciones para dar con el paradero de los responsables. Uno de los elementos clave será con las imágenes de la cámara de seguridad que se ubica a solo metros de donde fue arrojado el cuerpo.

Zona tomada por ciudadanos extranjeros

Exitosa conversó con los vecinos de San Martín de Porres a raíz de este lamentable hecho y confirmaron que esta zona ha sido tomada por ciudadanos extranjeros quienes realizan piques ilegales en la avenida Canta Callao, además de reuniones con fuerte volumen hasta altas horas de la madrugada.

"Hay piques en la noche por parte de personas extranjeras. Han tomado Canta Callao y parte de Santa Rosa y Alisos. A partir de las 11 de la noche hasta la madrugada", indicó uno de los lugareños.

Otra ciudadana exigió la presencia de efectivos de la Policía Nacional del Perú para tener un mayor control sobre estos actos ilícitos. Es importante precisar que esta no es la primera vez que se encuentra un cadáver en dicho punto de Lima Norte, muy cerca a la avenida Alisos.

En resumen, el cuerpo sin vida de un hombre, con signos de tortura, fue encontrado dentro de un costal en San Martín de Porres.