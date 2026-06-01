Hombre sale corriendo y deja sola a su novia durante un intento de asalto: "Sálvese quien pueda"

01/06/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Cámaras de seguridad revelaron el momento en que un hombre sale corriendo, dejando sola a su novia, durante un intento de asalto en Cali. La escena se volvió viral y generó el debate en las redes sociales por la reacción del joven ante su pareja.

Joven abandona a su novia durante un robo

La inseguridad ciudadana y la ola delictiva siguen generando preocupación en la ciudadanía y no solo en Perú. Pues bien, en las últimas horas se viralizó una escena, que de acuerdo a medios colombianos, habría tenido lugar en la ciudad de Cali, y en el que se evidencia un insólito accionar de un hombre junto a su pareja, que ha generado gran impacto entre los internautas.

De acuerdo a las imágenes, una pareja camina tranquilamente por una calle, pero de un momento a otro son sorprendidos por delincuentes que iban a bordo de una motocicleta. Lejos de protegerla o intentar ayudarla para evitar el asalto, el joven decide salir corriendo mientras que la novia siguió en el lugar enfrentando sola a los facinerosos durante el atraco.

El hombre partió lejos dejando sola al amor de su vida en un complicado momento en su intento de evitar que le roben sus pertenencias. Las cámaras de seguridad de la zona muestran que mientras él ya había escapado, la mujer era despojada de una cadena.

Escena en Cali genera el debate: ¿No debió huir?

El hecho generó indignación y también una ola de burlas entre usuarios de Internet debido a la reacción del hombre, quien huyó apenas un motociclista se acercó a la pareja. Algunos no dudaron en calificar de "princeso" al joven por no quedarse y afrontar la situación junto a la mujer que alguna vez juró que la quería y sería su apoyo incondicional.

#OPINE. Indignación y burlas ha generado un caso de hurto en Cali, donde un hombre, al ser interceptado junto a su pareja por del¡ncuentes en moto, decidió huir a toda prisa, dejando sola a la mujer para que fuera asaltada. En redes sociales catalogan al hombre como un "princeso"... pic.twitter.com/N35azDFXbe — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) May 28, 2026

Reacción al video en redes sociales: ¿A favor o en contra?

Tras la difusión del material audiovisual en X y Facebook, los usuarios tomaron el momento con humor y memes y, otros cuestionaron la falta de apoyo. Entre algunos de los comentarios que se viralizaron rápidamente fueron los siguientes:

"La dejó sola en modo supervivencia", "ni volteó a verla, salió corriendo", "el verdadero 'sálvense quien pueda'", "es un princeso", "se fue corriendo a buscar a la policía", "primero la vida que dárselas de héroes", "¿princeso o cómplice?", expresaron en redes sociales.

Es así como se evidenció la indignación por el hecho de inseguridad en Cali. Un hombre salió corriendo en medio de un intento de asalto dejando sola por completo a su novia en esa delicada situación.