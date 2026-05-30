Caso Zoila Castillo: Hombre confiesa haber asesinado a madre y su menor hijo de seis años en la selva

30/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un caso macabro conmocionó la selva peruana tras el hallazgo de un menor de seis años sin vida en Tarapoto. Días después, los restos de su madre, Zoila Castillo también fueron encontrados. Ante ello, la PNP detuvo a Alexis Alcántara, expareja de la mujer que, tras permanecer bajo investigación como principal sospechoso de los crímenes confesó ser al autor de estos.

Hombre confiesa ser autor de doble crimen en la selva

Alexis Alcántara confesó ante la Policía Nacional del Perú (PNP) ser el autor del asesinato de su expareja identificada como Zoila Castillo y de su menor hijo de tan solo seis años, en la provincia de Tocache, en San Martín.

En ese sentido, si bien ya admitió haber cometido este doble crimen, de acuerdo a información difundida por Latina Noticias, aún falta que el detenido lo realice ante el representante del Ministerio Público.

Cabe mencionar que, el sujeto se encuentra detenido en la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) en la que viene cumpliendo una orden detención preliminar por un periodo siete días, mientras las pesquisas en torno al denominado caso Zoila Castillo se vienen ejecutando.

Al respecto, las autoridades vinenen realizando las pericias sobre el celular de Alcántara a través del cual mantuvo conversaciones con la mujer hallada sin vida previo a que ella viajara de Lima a Tocache a encontrarse con él.

Un dato relevante es que, según la familia de la víctima esta tenía dos celulares, uno para el trabajo y otro personal. Recordemos que, tras el hallazgo del menor de edad a su lado yacía un dispositivo móvil totalmente calcinado.

Sin embargo, Zoila se comunicaba con otro celular mediante el cual, sus seres queridos identificaron que con este se subió un estado de WhatsApp en el que aparecía un paisaje de la selva, esta publicación se habría realizado después de su deceso.

Hallan cuerpos de Zoila Castillo y su hijo

Zoila Castillo, de 29 años junto a su hijo de 6 años partieron de Lima a Tarapoto, el pasado 14 de mayo para encontrarse con Alcántara Tellería, hombre con el que la mujer mantenía una relación sentimental. De acuerdo a la versión familiar este debía recogerlos, pero eso no sucedió.

Con el paso de las horas, la comunicación con la joven se perdió por completo. Fueron las rondas campesinas que encontraron el cuerpo del niño sin vida en una zona de Uchiza. Días posteriores, a solo metros de su hijo, se hallaron los restos de Zoila Castillo dentro de un saco negro.

Tras varias semanas de investigación tras la desaparición de una joven madre identificada como Zoila Castillo y su pequeño hijo de seis años, que luego fueron hallados muertos en la provincia de Tocache, en San Martín, el principal sospechoso identificado como Alexis Alcántara, expareja de la mujer, admitió ser el autor del doble crimen.