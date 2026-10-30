CCL sobre denuncia constitucional contra Fernando Rospigliosi: "Amenaza la estabilidad del Senado"

30/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Cámara de Comercio de Lima se pronunció luego de que diversos congresistas presentaron una denuncia constitucional en contra del senador Fernando Rospigliosi, en el que piden que se le inhabilite por 10 años de cargos públicos. Al respecto, señalaron que esto afecta la estabilidad del Senado y que su opinión no implica una infracción.

Respaldo hacia el senador

A través de un comunicado en su sitio oficial, el organismo pidió menos discrepancias y respaldó a Rospigliosi Capurro ante la acción que presentaron los senadores Mirtha Vásquez y Jaime Quito, además de la diputada Indira Huillca. Remarca que las denuncias ante la Junta Nacional de Justicia no deben confundirse con presionar o interferir en la labor de jueces y fiscales.

"¡La discrepancia política no constituye una infracción constitucional! La separación de poderes garantiza la independencia judicial, pero de ninguna manera impide cuestionar decisiones jurisdiccionales ni acudir a los mecanismos legales de control", señala el pronunciamiento.

#Ahora | ¡La discrepancia política no constituye una infracción constitucional! La #CCL expresa su respaldo al senador Fernando Rospigliosi (@Frospigliosi) y cuestiona la denuncia constitucional presentada en su contra, que busca suspenderlo e inhabilitarlo hasta por 10 años. 🇵🇪 El país necesita combatir la inseguridad, impulsar inversiones y generar empleo, no profundizar la confrontación política. 🔗 Más detalles aquí: https://t.co/aZJallCS44 #Actualidad #LoÚltimo @presidenciaperu | @pcmperu | @congresoperu | @GobiernoPeru_ @Agencia_Andina @Gestionpe @larepublica_pe @elcomercio_peru @peru21noticias @ExpresoPeru @exitosape @RPPNoticias @ForbesPeru @EconomiaRevista @Latina_Noticias @americatv_peru @PanamericanaTV @atv_noticias @noticias_tvperu @willaxtv @soltvcanal — Cámara de Comercio Lima (@camaradelima) October 30, 2026

Además, la CCL señala que la denuncia debe demostrar conductas de interferencia indebida demostrada con hechos y pruebas concretas. En ese sentido, aclara que las opiniones críticas y denuncias presentadas ante autoridades competentes no acreditan, en su naturaleza, una infracción a la Constitución.

"Fernando Rospigliosi cuenta con una reconocida trayectoria como sociólogo, investigador, periodista, analista político y exministro del Interior. Su firmeza, experiencia y compromiso con la seguridad ciudadana han caracterizado su desempeño como congresista, presidente encargado del Congreso y ahora senador de la República", sostiene.

Estabilidad del Senado en peligro

Resalta el comunicado que el Parlamento debe estar concentrado en combatir la inseguridad, impulsar la inversión, generar empleo y recuperar el crecimiento económico y no detenerse en confrontaciones que profundicen la estabilidad en el país y debiliten a sus instituciones.

"La CCL advierte que desnaturalizar las denuncias constitucionales para convertirlas en herramientas de confrontación política constituye un peligroso precedente que amenaza la estabilidad del Senado y debilita la confianza ciudadana en nuestras instituciones", indica.

Por último, reafirma su compromiso con la defensa de la independencia de poderes, la libertad de expresión y el debido proceso. Por ello, exige que las denuncias constitucionales se sustenten en infracciones debidamente acreditadas, respetando los principios de legalidad y proporcionalidad.

Tras la denuncia constitucional que presentó Mirtha Vásquez y otros dos congresistas contra Fernando Rospigliosi, la Cámara de Comercio de Lima se pronunció y respaldó al senador. Piden que estas acciones estén debidamente fundamentadas y que la confrontación amenaza la estabilidad del Senado.