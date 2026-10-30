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Halloween: Minsa alerta sobre máscaras y calabazas que pueden poner en riesgo a los niños

Los accesorios sin control sanitario podrían contener materiales tóxicos y pinturas con plomo. Digesa recomienda revisar las etiquetas, evitar productos que se despinten y comprar en establecimientos formales

Minsa alerta sobre máscaras y calabazas que pueden poner en riesgo a los niños
Minsa alerta sobre máscaras y calabazas que pueden poner en riesgo a los niños (Minsa)

30/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 30/10/2026

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Ante las celebraciones de Halloween, el Ministerio de Salud (Minsa) advirtió sobre los riesgos de adquirir máscaras y calabazas decorativas sin autorización sanitaria.

A través de la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa), realizó una jornada de sensibilización para orientar a los padres sobre las características que deben verificar antes de comprar estos artículos.

Materiales tóxicos pueden causar daños a la salud

Durante la actividad, organizada con la Diris Lima Norte y la Municipalidad de Lima, los especialistas alertaron que algunas máscaras comercializadas contienen materiales tóxicos o pinturas con plomo que incumplen las normas vigentes. Su uso podría provocar irritaciones severas en la piel, sarpullido y dificultades para respirar.

Por ello, la apariencia del accesorio no debe ser el único criterio de compra: también es necesario comprobar su procedencia y la información sanitaria que presenta.

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Evitar productos que se despinten o tengan olores fuertes

Digesa recomendó descartar los artículos cuya pintura se desprenda fácilmente o deje residuos en los dedos. También pidió rechazar máscaras que emitan olores químicos fuertes, penetrantes o desagradables, por el posible uso de sustancias peligrosas.

Estas características constituyen señales de alerta para evitar la compra. Sin embargo, revisar el olor o la pintura no reemplaza la verificación de la autorización sanitaria ni permite certificar por sí solo que un producto sea seguro.

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Las máscaras deben permitir respirar y ver adecuadamente

Los especialistas resaltaron la importancia de elegir máscaras con orificios amplios en la nariz y los ojos. El diseño debe facilitar la respiración y permitir una visión adecuada durante su uso.

La recomendación busca prevenir situaciones de asfixia asociadas a accesorios sin ventilación suficiente. Por ello, deben evitarse las máscaras completamente cerradas o con aberturas inadecuadas.

¿Qué información debe aparecer en la etiqueta?

El rotulado debe ser claro, estar escrito en español e incluir:

  • Número de Registro Nacional.
  • Autorización sanitaria.
  • Datos del fabricante o importador.
  • Identificación del producto.
  • Edad recomendada para su uso.
  • Instrucciones y advertencias de seguridad.

El Minsa exhortó a adquirir estos accesorios exclusivamente en establecimientos formales y evitar la compra ambulatoria. Revisar las etiquetas, la ventilación y el estado del producto permitirá tomar precauciones para que la celebración no comprometa la salud de los niños.

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