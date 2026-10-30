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Programa Cero Ocio: ministro de Justicia Ernesto Álvarez visita cárcel de El Salvador para revisar estrategias en penales

El titular de Justicia recorrió el centro penitenciario de Santa Ana para conocer las estrategias de resocialización de internos y evaluar experiencias que podrían aplicarse en las cárceles del Perú.

El ministro peruano recorrió centro penitenciario salvadoreño.
El ministro peruano recorrió centro penitenciario salvadoreño. (Composición Exitosa)

30/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 30/10/2026

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El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez Miranda, recorrió el Centro Industrial de Cumplimiento de Penas y Rehabilitación de Santa Ana, en El Salvador, para conocer las estrategias de resocialización aplicadas a internos de baja peligrosidad y el funcionamiento del Programa Cero Ocio.

Programa Cero Ocio incorpora trabajo y capacitación para los internos

Durante la visita, Álvarez estuvo acompañado por el ministro del Interior, César Astudillo, y el titular de Justicia y Seguridad Pública salvadoreño, Héctor Villatoro Funes. Las autoridades recorrieron las instalaciones, donde conocieron las actividades laborales y formativas que se desarrollan dentro de la cárcel.

El Programa Cero Ocio incorpora a los internos en labores productivas y capacitaciones mientras cumplen sus condenas. En el centro de Santa Ana, dentro de sus actividades incluyen confección textil, fabricación de mobiliario escolar, estructuras metálicas, agricultura y ganadería.

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El ministro supervisó el penal.

Cerca de 15.000 internos participan en el programa dentro del complejo industrial de Santa Ana. La producción incluye pupitres, mobiliario para colegios, artículos lúdicos y estructuras de acero inoxidable, además de cultivos y crianza de ganado destinados al abastecimiento alimentario del penal.

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Allí, aprenden oficios como soldadura, agricultura, acuicultura e inseminación artificial. Esta formación busca que los internos desarrollen conocimientos prácticos que puedan utilizar cuando recuperen su libertad. 

Keiko Fujimori visita El Salvador para conocer modelo penitenciario

El recorrido de Álvarez se realizó durante la visita oficial de Keiko Fujimori a El Salvador, programada del 28 al 31 de octubre. La agenda presidencial incluyó actividades relacionadas con seguridad, gestión penitenciaria, educación y salud, además de reuniones con autoridades del país centroamericano.

En el marco de la visita, Fujimori recorrió el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una prisión de máxima seguridad. También sostuvo un encuentro con el presidente Nayib Bukele y encabezó reuniones bilaterales en las que participaron integrantes de ambos gobiernos.

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Producción en cárcel. 

La mandataria señaló que el Perú tiene seis establecimientos penitenciarios en construcción y que su gestión busca recoger experiencias salvadoreñas para esos proyectos. Entre las iniciativas mencionadas se encuentra el Programa Cero Ocio, cuya aplicación en el sistema penitenciario peruano será evaluada por el ministro de Justicia.

Durante las reuniones bilaterales, Perú y El Salvador suscribieron acuerdos de cooperación en distintas áreas, entre ellas infraestructura, gestión penitenciaria y fortalecimiento del sistema de justicia frente a la criminalidad. Ernesto Álvarez participó en la suscripción del acuerdo junto con autoridades peruanas y salvadoreñas.

Con el recorrido por el centro industrial de Santa Ana, el ministro Álvarez conoció el esquema de trabajo, capacitación y resocialización del Programa Cero Ocio. La experiencia forma parte del intercambio penitenciario impulsado durante el viaje oficial de Keiko Fujimori a El Salvador.

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