Papa León XIV en Perú: recomendaciones para asistir a la misa en la Base Aérea Las Palmas

30/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Base Aérea Las Palmas, ubicada en el distrito de Santiago de Surco, albergará el próximo 16 de noviembre la misa multitudinaria que oficiará el papa León XIV en el marco de su visita oficial al Perú. Frente a la masiva concurrencia prevista para el evento religioso, las autoridades a cargo de la organización y seguridad del recinto dieron a conocer los lineamientos sobre los objetos permitidos.

Recomendaciones sobre vestimenta, hidratación y alimentos para los asistentes

Entre las disposiciones establecidas por el personal militar a cargo del predio figura la sugerencia de acudir con prendas de vestir adecuadas para variaciones climatológicas. Se aconseja llevar casacas cortavientos o abrigo ligero que permitan protegerse frente a eventuales lloviznas en las primeras horas del día, así como de la radiación solar intensa durante la tarde.

Asimismo, se enfatizó la importancia de la hidratación continua, por lo que los ciudadanos podrán ingresar con provisiones de agua para consumo personal. De igual manera, se autoriza el ingreso de alimentos ligeros de rápida preparación, dado que en el interior del recinto de la Fuerza Aérea no se habilitará la venta comercial de comida ni bebidas.

Para facilitar el suministro hídrico del público, la organización dispondrá de 80 puntos de hidratación distribuidos estratégicamente dentro del terreno. Adicionalmente, el área contará con puestos de atención médica y brigadas de auxilio rápido preparadas para atender contingencias de salud.

#EdiciónCentral En la Base Aérea Las Palmas, en Surco, avanzan los trabajos de montaje de las instalaciones para el servicio religioso del Papa León XIV, donde se proyecta la presencia de 1.2 millones de asistentes distribuidos en 37 sectores. Encuentra las noticias del día AQUÍ ► https://t.co/gFjhpfoo4V Lee también Visita del papa León XIV: Chiclayo inicia registro gratuito para participar de la misa October 30, 2026

Prohibición de carpas, control de accesos y distribución del espacio público

En cuanto a las restricciones operativas dentro del predio, la organización confirmó la prohibición estricta de acampar o instalar carpas en los alrededores y en el espacio designado para la ceremonia. Los asistentes solo podrán permanecer en las zonas identificadas para el público durante los horarios autorizados para el ingreso.

El despliegue logístico en la Base Aérea Las Palmas contempla la habilitación de 14 puertas de acceso peatonal para agilizar el flujo de entrada de los feligreses. El espacio interior ha sido sectorizado en 37 bloques diferenciados para mantener el control del aforo y la evacuación ante emergencias.

El personal de seguridad y las fuerzas del orden supervisarán los filtros de control en los diferentes accesos antes del inicio de la celebración litúrgica. Se exhorta a la ciudadanía a cumplir con las indicaciones de las autoridades para asegurar el desarrollo adecuado de la actividad.

En ese sentido, el papa León XIV encabezará la liturgia de cierre en la sede de Las Palmas bajo las medidas de control y logística implementadas por las autoridades de la Fuerza Aérea.