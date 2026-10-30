¿Te vas a casar o divorciar? conoce los nuevos formularios aprobados por INEI

30/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) aprobó nuevos formularios estadísticos para registrar los matrimonios y divorcios en el Perú. La medida actualiza los instrumentos utilizados desde 1994 y establece nuevas herramientas electrónicas para recopilar información en las municipalidades.

¿Qué información tendrán los nuevos formularios del INEI?

El INEI aprobó dos nuevos formularios estadísticos para registrar los matrimonios y divorcios en el país. Se trata del Informe Estadístico del Matrimonio y el Informe Estadístico del Divorcio, que serán utilizados por las municipalidades durante la inscripción de ambos procedimientos.

Estos nuevos formatos recogerán datos de identificación y características sociodemográficas de las personas que contraigan matrimonio o formalicen su divorcio. La información será recopilada mediante herramientas electrónicas para su posterior procesamiento y elaboración de estadísticas oficiales.

La aprobación también deja sin efecto la Resolución Jefatural N.° 384-94-INEI, que regulaba los anteriores formularios desde 1994. Con esto, el organismo actualiza los instrumentos estadísticos utilizados durante más de tres décadas para registrar ambos procedimientos.

Por su parte, la Dirección Técnica de Demografía e Indicadores Sociales del INEI tendrá a su cargo establecer los procedimientos y plazos para aplicar los nuevos formatos. Asimismo, brindará asistencia técnica a las municipalidades encargadas de implementar estos instrumentos.

INEI actualiza registros de matrimonios y divorcios.

¿Desde cuándo se utilizarán los nuevos formularios?

La Dirección Técnica de Demografía e Indicadores Sociales del INEI tendrá a su cargo establecer los procedimientos y plazos para aplicar los nuevos formatos. Además, brindará asistencia técnica a las municipalidades encargadas de incorporar estos instrumentos en sus registros.

La implementación permitirá que los gobiernos locales utilicen los mismos formularios para recopilar información sobre los matrimonios y divorcios inscritos en sus respectivas jurisdicciones. De esta manera, el organismo contará con datos obtenidos bajo criterios estadísticos comunes.

La actualización también está relacionada con el proceso de modernización de los registros municipales. El uso de herramientas electrónicas facilitará la recopilación y el procesamiento de la información que posteriormente será utilizada para elaborar estadísticas oficiales.

Según cifras del INEI publicadas por El Peruano, durante 2024 se registraron 22 810 matrimonios y 9342 divorcios en Lima Metropolitana. Estos datos forman parte de las estadísticas sobre el estado civil de la población.

Con los nuevos formularios, el INEI actualizará la recopilación de información sobre matrimonios y divorcios en Perú, mientras las municipalidades deberán incorporar los instrumentos aprobados siguiendo los procedimientos y plazos que establezca la institución.