NASA llevará nombres de personas a una luna de Saturno: ¿Cómo participar en la misión Dragonfly?

30/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La exploración espacial ofrece una nueva oportunidad para que el público forme parte de una misión científica sin salir de la Tierra. La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) invita a las personas interesadas en la astronomía a inscribir sus nombres para que viajen a Titán, una de las lunas de Saturno, como parte de la misión Dragonfly.

La iniciativa permitirá que los nombres registrados sean almacenados en un chip que acompañará a la nave durante su recorrido por el sistema solar. El despegue está previsto para 2028, mientras que la llegada a su destino se proyecta para 2034.

Quienes participen también podrán obtener una tarjeta de embarque personalizada, un recuerdo digital que los vinculará simbólicamente con la misión. De esta manera, la agencia espacial busca acercar al público a una exploración que pretende ampliar el conocimiento sobre uno de los lugares más interesantes del sistema solar.

¿Qué busca descubrir la NASA en Titán?

Titán se caracteriza por tener una atmósfera, ríos, lagos, estaciones y extensas dunas. Su superficie contiene materiales orgánicos que convierten a esta luna en un lugar de interés para los científicos que investigan la química relacionada con los ingredientes necesarios para la vida.

La misión Dragonfly tiene previsto desplazarse mediante vuelos entre distintos puntos de Titán para estudiar sus características y recopilar información sobre su composición. El objetivo es encontrar pistas que permitan comprender mejor los procesos químicos que ocurren en este entorno.

La travesía incluirá los preparativos finales de la nave en la Tierra, su lanzamiento y el posterior recorrido espacial hasta alcanzar la luna de Saturno. Durante este proceso, las personas inscritas podrán seguir las novedades de la misión si deciden recibir las comunicaciones oficiales.

Misión Dragonfly

¿Cómo enviar tu nombre a Titán?

Para participar, los interesados deben ingresar a la página oficial de la NASA y buscar la convocatoria correspondiente a Dragonfly. Allí deberán completar el formulario de inscripción con los datos solicitados.

El registro permite introducir el nombre y apellido, aunque también contempla la posibilidad de utilizar un nombre de usuario. Además, será necesario proporcionar una dirección de correo electrónico válida para completar el procedimiento.

Durante la inscripción, los participantes podrán elegir si desean recibir correos electrónicos relacionados con la misión. Esta opción les permitirá incorporarse al programa de invitados virtuales y conocer las novedades sobre las próximas etapas de la exploración.

La iniciativa de la NASA ofrece una manera simbólica de participar en una misión que busca investigar Titán y sus características. Aunque los inscritos no viajarán físicamente al espacio, sus nombres podrán acompañar a Dragonfly en una travesía que tiene previsto comenzar en 2028 y alcanzar la luna de Saturno en 2034.