ENFEN prevé que El Niño Costero mantendrá una magnitud "extraordinaria" frente al litoral hasta febrero 2027

30/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Comisión Multisectorial, encargada del Estudio Nacional del Fenómeno "El Niño" - ENFEN, emitió el Comunicado Oficial ENFEN N° 19-2026 este 30 de octubre de 2026. El documento mantiene el estado de Alerta de El Niño Costero e indica que el evento climático se extendería hasta fines de otoño de 2027.

Como se sabe, el calentamiento del océano persiste en gran parte del Pacífico tropical y registra su mayor intensidad frente al litoral peruano desde que comenzó el fenómeno.

En esa línea, en la región Niño 1+2 se mantendría una magnitud extraordinaria hasta febrero de 2027, para luego descender de manera gradual hasta junio de 2027.

Impacto de lluvias hacia el 2027

Respecto al Pacífico central, área que comprende la región Niño 3.4, el informe técnico señala que es más probable que El Niño continúe con un calentamiento de magnitud muy fuerte hasta febrero de 2027. Posteriormente, este indicador presentará una disminución que conducirá hacia una condición neutra en junio de 2027.

Cabe mencionar que, entre noviembre de 2026 y enero de 2027, las precipitaciones seguirán por encima de sus rangos normales en la costa norte, sierra occidental, costa central y sierra central occidental, tendencia que continuará durante el verano de 2027 principalmente en la costa norte, costa central y sierra norte occidental.

Ante ello, se proyectan caudales superiores a lo normal en los ríos Tumbes, Chira, Piura, La Leche y Jequetepeque, ante ello se acentuará desde diciembre en las cuencas de los ríos Chillón, Rímac y Lurín.

No obstante, en la sierra sur oriental, sierra centro oriental y la Amazonía, las lluvias y caudales se ubicarán en niveles normales o inferiores, afectando en la selva central y sur a los ríos Ucayali, Huallaga, Apurímac y Vilcanota, además de reducir el flujo de los tributarios del Lago Titicaca.

Disponibilidad de la anchoveta y otras especies

En el ámbito biológico, la anchoveta permanecerá profunda y muy cerca de la costa, lo que reducirá su disponibilidad como alimento y seguirá afectando la condición alimenticia de los lobos y las aves marinas, principalmente las guaneras.

Por otro lado, frente a la costa centro-norte continuará la presencia de pez sierra, samasa, jaiva áspera y langostino café, a la par que especies como el perico, túnidos y picudos se mantendrán frente a todo el litoral.

Ante ello, la entidad recomienda a los ciudadanos en zonas expuestas a lluvias e inundaciones reforzar sus viviendas y pone a disposición de los tres niveles de gobierno el Visor INDECI para la gestión de emergencias.