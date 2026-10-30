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Erling Haaland luce fondo azul en su cuenta tras ser elegido entre los 25 ganadores de Instagram Rings 2026

El futbolista del Manchester City forma parte de las 25 figuras seleccionadas por un jurado de 14 integrantes. Los premiados pueden modificar el color de sus cuentas y usar un anillo dorado en historias.

Instagram Rings 2026 premia a Erling Haaland.
Instagram Rings 2026 premia a Erling Haaland. Composición Exitosa

30/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 30/10/2026

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El futbolista noruego Erling Haaland generó curiosidad entre los usuarios luego de que su perfil de Instagram se mostrara con un fondo de color azul y un aro distinto rodeando su foto principal. Esta modificación visual no está habilitada para el público general dentro de la plataforma digital.

El cambio responde a que el atacante del Manchester City fue incluido en la lista de los 25 ganadores de los Instagram Rings 2026. Este reconocimiento destaca a diversas figuras y realizadores de contenido por su creatividad, originalidad y aporte cultural tanto dentro como fuera de las plataformas digitales.

Un jurado de 14 personalidades 

El proceso de evaluación estuvo liderado por un comité compuesto por 14 personalidades. Entre los integrantes de este panel figuraron la diseñadora Donatella Versace, el rapero A$AP Rocky, el músico FINNEAS, la cineasta Chloé Zhao y el director de la red social, Adam Mosseri.

Los ganadores obtienen acceso a funciones reservadas para modificar la apariencia de sus cuentas, tales como alterar el tono del fondo de su perfil, sumar un anillo dorado en sus historias y emplear gráficos diferenciados. 

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Además, reciben una sortija física elaborada junto a Emily Adams Bode Aujla, la cual lleva un trébol de cuatro hojas esculpido en mármol de ConnemaraIrlanda.

No obstante, la organización precisó que la distinción prioriza el desarrollo de una identidad propia por encima del número de reproducciones o seguidores acumulados. 

Los 25 ganadores de los premios Instagram Rings 2026

A continuación, se detalla la lista enumerada con la totalidad de los premiados en esta edición:

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  1. Erling Haaland, futbolista noruego
  2. Salehe Bembury, diseñador de calzado
  3. Kareem Rahma, comediante y creador de contenido
  4. Renell Medrano, fotógrafa y directora creativa
  5. Skylar Marshai, estratega creativa
  6. Szilveszter Makó, fotógrafo
  7. Jordan Firstman, actor, escritor y comediante
  8. Bhavitha Mandava, modelo india
  9. Lyas, comentarista de moda
  10. Sam Visser, maquillador
  11. Pooja Tripathi, comediante y actriz
  12. Under the Cover, comunidad literaria
  13. Muhammed Riswan, futbolista de estilo libre
  14. Steven Gao, cocinero y creador de contenido
  15. MLMA, artista multimedia
  16. Ngozi Esther Edeme, maquilladora
  17. Vicky Montanari, creadora de contenido de moda
  18. Latin Mafia, grupo musical mexicano
  19. Jasmine "JB" Badie, directora creativa y coreógrafa
  20. Alexis Nikole Nelson, conocida como Black Forager, educadora sobre plantas comestibles
  21. Damien Jalet, coreógrafo
  22. Joyce Alane, cantante
  23. Juan Alvear, artista especializado en uñas
  24. Medet Shayakhmetov, director de cine
  25. Little Simz, rapera británica

En esa línea, cada uno de los integrantes de este listado ya cuenta con la habilitación técnica para aplicar las modificaciones visuales en sus respectivos perfiles oficiales.

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