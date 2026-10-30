Erling Haaland luce fondo azul en su cuenta tras ser elegido entre los 25 ganadores de Instagram Rings 2026

30/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El futbolista noruego Erling Haaland generó curiosidad entre los usuarios luego de que su perfil de Instagram se mostrara con un fondo de color azul y un aro distinto rodeando su foto principal. Esta modificación visual no está habilitada para el público general dentro de la plataforma digital.

El cambio responde a que el atacante del Manchester City fue incluido en la lista de los 25 ganadores de los Instagram Rings 2026. Este reconocimiento destaca a diversas figuras y realizadores de contenido por su creatividad, originalidad y aporte cultural tanto dentro como fuera de las plataformas digitales.

¡HAALAND TAMBIÉN GANA FUERA DEL CAMPO! 📱💍 🏆 Instagram lo eligió entre los 25 ganadores de los Rings Awards 2026 por la originalidad y el impacto de su contenido. Es el único futbolista profesional reconocido. https://t.co/xms9bPN494 October 29, 2026

Un jurado de 14 personalidades

El proceso de evaluación estuvo liderado por un comité compuesto por 14 personalidades. Entre los integrantes de este panel figuraron la diseñadora Donatella Versace, el rapero A$AP Rocky, el músico FINNEAS, la cineasta Chloé Zhao y el director de la red social, Adam Mosseri.

Los ganadores obtienen acceso a funciones reservadas para modificar la apariencia de sus cuentas, tales como alterar el tono del fondo de su perfil, sumar un anillo dorado en sus historias y emplear gráficos diferenciados.

Además, reciben una sortija física elaborada junto a Emily Adams Bode Aujla, la cual lleva un trébol de cuatro hojas esculpido en mármol de Connemara, Irlanda.

No obstante, la organización precisó que la distinción prioriza el desarrollo de una identidad propia por encima del número de reproducciones o seguidores acumulados.

Los 25 ganadores de los premios Instagram Rings 2026

A continuación, se detalla la lista enumerada con la totalidad de los premiados en esta edición:

Erling Haaland, futbolista noruego Salehe Bembury, diseñador de calzado Kareem Rahma, comediante y creador de contenido Renell Medrano, fotógrafa y directora creativa Skylar Marshai, estratega creativa Szilveszter Makó, fotógrafo Jordan Firstman, actor, escritor y comediante Bhavitha Mandava, modelo india Lyas, comentarista de moda Sam Visser, maquillador Pooja Tripathi, comediante y actriz Under the Cover, comunidad literaria Muhammed Riswan, futbolista de estilo libre Steven Gao, cocinero y creador de contenido MLMA, artista multimedia Ngozi Esther Edeme, maquilladora Vicky Montanari, creadora de contenido de moda Latin Mafia, grupo musical mexicano Jasmine "JB" Badie, directora creativa y coreógrafa Alexis Nikole Nelson, conocida como Black Forager, educadora sobre plantas comestibles Damien Jalet, coreógrafo Joyce Alane, cantante Juan Alvear, artista especializado en uñas Medet Shayakhmetov, director de cine Little Simz, rapera británica

En esa línea, cada uno de los integrantes de este listado ya cuenta con la habilitación técnica para aplicar las modificaciones visuales en sus respectivos perfiles oficiales.