Elecciones Generales: diputados proponen que ONPE implemente un conteo rápido de votos

30/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) podría incorporar un sistema oficial de conteo rápido para las próximas Elecciones Generales, según una iniciativa legislativa presentada por el diputado César Muedas Balbiese, de Ahora Nación. La propuesta busca difundir estimaciones preliminares durante la jornada electoral.

¿Cómo funcionaría el conteo rápido que proponen para la ONPE?

La iniciativa plantea modificar el artículo 320 de la Ley Orgánica de Elecciones (Ley N.º 26859) para incorporar entre las funciones de la ONPE la implementación de un mecanismo estadístico que permita estimar los resultados mediante una muestra probabilística de mesas de sufragio.

El sistema utilizaría una selección de actas electorales basada en una metodología técnica previamente aprobada y publicada. A partir de esa información, el organismo electoral realizaría el procesamiento correspondiente para difundir resultados preliminares el mismo día de las elecciones, después del cierre de las votaciones.

"Implementar un sistema oficial de conteo rápido de votos, estadístico, de carácter oficial, preliminar, informativo y no vinculante", indica el documento.

Las estimaciones serían difundidas conforme a protocolos técnicos establecidos por la propia institución. Asimismo, el mecanismo tendría carácter informativo y no reemplazaría el procedimiento utilizado para determinar los resultados definitivos mediante el procesamiento de las actas electorales.

La propuesta también contempla que la ONPE coordine con el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) la aprobación de las disposiciones necesarias para poner en funcionamiento este sistema. Ambas instituciones deberán establecer los procedimientos técnicos correspondientes, dentro de sus respectivas competencias.

¿Por qué buscan que la ONPE anuncie resultados preliminares?

Según indica, la falta de un mecanismo de estimación estadística preliminar administrado por la autoridad electoral genera un periodo de espera después del cierre de las mesas. Durante esas horas, la ciudadanía suele consultar información difundida por organizaciones.

El documento menciona a la Asociación Civil Transparencia y las encuestadoras IPSOS y Datum como entidades que realizan este tipo de estimaciones. También señala que sus resultados pueden tener una precisión cercana a los oficiales, aunque estas organizaciones no tienen la obligación de efectuar dichos conteos.

El proyecto incorpora una disposición complementaria que establece un plazo máximo de 120 días desde la entrada en vigencia de la ley para que la ONPE y el JNE aprueben los protocolos y disposiciones reglamentarias necesarios para implementar el mecanismo.

Con ello, la propuesta legislativa busca incorporar el conteo rápido oficial de votos a las funciones de la ONPE, con estimaciones estadísticas difundidas durante la jornada electoral. La iniciativa plantea que los resultados preliminares estén disponibles el mismo día de las elecciones generales, mientras continúa el procesamiento oficial de las actas.