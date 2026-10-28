Héctor Vargas sobre la inseguridad en el transporte: "No se van a combatir con medidas efectistas"

28/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La extorsión, el sicariato y los asesinatos mantienen en alerta al sector transporte en el Perú. Ante esta situación, Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano de Lima y Callao cuestionó las medidas adoptadas por el Gobierno y señaló que la presencia de policías dentro de los buses no resolverá estos delitos sin una intervención coordinada.

Héctor Vargas cuestiona las medidas contra la extorsión

En entrevista con Exitosa, Héctor Vargas, sostuvo que las acciones aisladas no bastan para enfrentar la inseguridad que afecta a los transportistas. El dirigente pidió abordar estos problemas mediante una estrategia articulada.

Vargas señaló que el gremio ha advertido sobre las limitaciones de las medidas aplicadas de manera reiterada para combatir la criminalidad. En ese sentido, cuestionó las respuestas que se implementan ante la emergencia sin resolver los problemas relacionados con las extorsiones, los asesinatos y la inseguridad ciudadana.

"Mire, nosotros desde un primer momento hemos dicho de que los problemas de la extorsión, el sicariato, la inseguridad no se van a combatir con medidas efectistas que se puedan implementar a cada rato", señaló.

El representante de los transportistas también recordó que, durante años, se han planteado medidas de seguridad en los establecimientos de las empresas y en las unidades que prestan servicio de transporte público. Sin embargo, consideró que estas acciones no son suficientes para frenar los delitos que afectan al sector.

Rechaza policías dentro de los buses y pide coordinación

Entre las medidas cuestionadas, Vargas mencionó la posibilidad de colocar efectivos policiales dentro de los buses para enfrentar la delincuencia. El dirigente sostuvo que esta alternativa no permitirá solucionar por sí sola las extorsiones, los asesinatos y otros hechos de inseguridad que afectan a las empresas y sus trabajadores.

"Siempre lo hemos dicho desde hace ya 21 (años): de nada va a servir que nos pongan en nuestros locales o pongan en los carros, cosa que ya se hizo anteriormente y ya se implementó de esa manera...", indicó.

El dirigente insistió en que la lucha contra la criminalidad necesita la participación coordinada de las instituciones responsables de la seguridad. En sus declaraciones, remarcó que las medidas aplicadas dentro de los buses no reemplazan el trabajo conjunto que, según sostuvo, debe realizarse para enfrentar estos delitos.

Las declaraciones de Héctor Vargas sitúan nuevamente la extorsión, el sicariato y la inseguridad en el transporte público en el centro del debate sobre las medidas contra la delincuencia. El dirigente sostiene que enfrentar estos problemas requiere una labor articulada y no únicamente acciones aisladas dentro de los vehículos o locales empresariales.