Callao: Desde el 15 de junio inicia el cierre auxiliar de la Av. Colonial por retiro de tuneladora

14/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Desde el lunes 15 de junio, el tránsito vehicular en laAv. Colonial sufrirá cambios significativos por el retiro de la tuneladora Delia. La ATU ha implementado un plan de desvío estratégico entre la calle Loa y la avenida Insurgentes, afectando sentido este-oeste.

Plan detallado de rutas y cierres viales

Según la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), la medida es preventiva y necesaria para retirar la máquina excavadora desde la estación Insurgentes. Los conductores deberán seguir rutas señalizadas para evitar mayor congestión vehicular durante el tiempo que dure esta intervención técnica.

La intervención técnica requiere que los buses desvíen su trayecto habitual por la calle Canchones o el jirón Tamarugal. Ante ello, los conductores seguirán por las calles San Francisco, Loa y Coquimbo, realizando un giro en U en la avenida Insurgentes para retomar su camino hacia el Callao.

Por su parte, los vehículos particulares también deberán ingresar por la calle Germandia para conectar con la ruta habilitada por las autoridades. El trayecto continuará por las calles San Francisco, Loa y Coquimbo, culminando con un giro obligatorio en el cruce de las avenidas Insurgentes y Argentina.

Para garantizar la seguridad vial durante estas maniobras, las zonas intervenidas cuentan con señalización adecuada y personal técnico de la ATU. Asimismo, se dispone del apoyo constante de efectivos de la Policía Nacional del Perú, quienes facilitarán el tránsito vehicular y orientarán a todos los conductores afectados.

La tuneladora delia emerge de la estación Carmen de la Legua.

Detalles técnicos de la compleja operación

La extracción de la tuneladora Delia representa un desafío logístico debido a su enorme tamaño y peso. Se requiere una grúa de 600 toneladas para elevar las piezas desde una profundidad de 20 metros hasta la superficie terrestre antes de proceder con el complejo traslado final.

Una vez que las piezas sean extraídas, serán transportadas hacia la planta de dovelas situada en la avenida Elmer Faucett. Este proceso es parte fundamental de los trabajos de construcción de la Línea 2 del Metro, mejorando la futura movilidad de miles de ciudadanos.

Nota de prensa.

La magnitud de la maquinaria empleada exige una precisión extrema para evitar incidentes durante el izaje y transporte hacia la planta. Los especialistas supervisarán cada etapa del proceso, garantizando que el retiro de esta pieza clave no afecte las estructuras colindantes ni la seguridad del entorno urbano.

El proyecto de la Línea 2 es una obra de gran escala que requiere estas intervenciones temporales para avanzar con el cronograma establecido. La coordinación entre los entes encargados asegura que el impacto en el flujo diario sea mitigado mediante el uso de rutas alternas bien planificadas.