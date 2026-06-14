Inusual doble arcoíris ilumina el cielo de Lima tras una inesperada garúa

14/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Durante la tarde del domingo 14 de junio, los limeños fueron testigos de un espectáculo natural excepcional. La combinación precisa de humedad atmosférica y la refracción de la luz solar generó la aparición de un doble arcoíris, un fenómeno que iluminó la capital peruana.

Este evento ocurrió cerca de las 5:00 p.m., luego de una precipitación ligera que sorprendió a varios sectores de la ciudad. El cielo, habitualmente cubierto en esta época del año debido al invierno limeño, permitió que los rayos solares interactuaran con las gotas suspendidas.

La ciencia detrás del fenómeno óptico

Este evento se produce cuando la luz solar experimenta una doble reflexión dentro de las gotas de agua presentes en la atmósfera. Como consecuencia, se forma un arco secundario más tenue, donde el orden de los colores aparece invertido al observado en el arco principal.

Aunque no es un evento extremadamente inusual desde una perspectiva técnica, sí requiere condiciones climáticas muy específicas para ser visible con claridad. La presencia simultánea de una garúa ligera y breves intervalos de luminosidad solar resultó ser el factor determinante para este registro visual.

Debido a las características climáticas de Lima, donde predominan los cielos grises y la escasa exposición solar directa, la aparición de este fenómeno generó un gran interés. Los ciudadanos aprovecharon el momento para grabar el evento, destacando la nitidez del segundo arco sobre Lima.

Contexto meteorológico inusual en Lima

Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), Lima y el Callao han registrado temperaturas nocturnas inusualmente elevadas durante más de un mes consecutivo en esta temporada. Esta situación climática persiste en diversas zonas de la capital durante estos días.

Esta situación se debe principalmente al incremento de la temperatura superficial del mar frente a la costa peruana. Este calentamiento oceánico impide el enfriamiento nocturno del ambiente, generando anomalías térmicas que oscilan entre 2 °C y 5 °C por encima de los niveles promedio habituales.

Estos patrones climáticos podrían mantenerse durante los meses próximos, extendiéndose potencialmente hasta el verano del 2027 si persisten las actuales condiciones oceánicas. La observación del doble arcoíris y el clima cálido nocturno reflejan la variabilidad atmosférica que experimenta actualmente la capital peruana.

La combinación de una inesperada garúa y la refracción solar permitió disfrutar de un doble arcoíris sobre Lima Metropolitana. Este fenómeno óptico, sumado al registro de temperaturas cálidas, marca un periodo meteorológico atípico que sigue sorprendiendo a los habitantes de la ciudad de Lima.