Un efectivo de la PNP pierde la vida tras ser atropellado en vía exclusiva del Metropolitano en Comas

14/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En el distrito de Comas, en una vía exclusiva del Metropolitano, a la altura de la estación Sangarará, se registró un trágico hecho en el que un efectivo de la Policía Nacional del Perú (PNP) perdió la vida tras ser atropellado.

Policía muere en vía exclusiva del Metropolitano en Comas

El trágico hecho se registró la noche del último sábado, 13 de junio, en el que un miembro de las fuerzas del orden falleció. Según datos recopilados por un equipo de Exitosa, la víctima fue identificada como Henry Jesús Echaíz, de 51 años, quien era técnico suboficial de segunda.

El occiso prestaba servicios en la comisaría de San Isidro y de acuerdo a información preliminar expresada por algunos testigos del acontecimiento el agente policial retornaba de jugar un partido de fútbol a bordo de su moticicleta.

Cabe señalar que, por causas que aún son materia de investigación, el vehículo menor que manejaba Echaíz habría sido impactado y posteriormente atropellado por un bus del servicio de transporte del Metropolitano.

De igual manera, de confirmarse que ello haya ocurrido así, se está a la expectativa de un pronunciamiento oficial de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) con el objetivo principal de que se puedan esclarecer el hecho y saber quién debe asumir la responsabilidad de lo sucedido.

Las pesquisas se encuentran a cargo de la comisaría de la Pascana, que procedió con el levantamiento del cuerpo la noche de ayer así como también el retiro de las unidades vehiculares involucradas.

En la mañana de este domingo, 14 de junio, un día después del lamentable hecho, nuestro medio pudo verificar que la vía en la que se registró el accidente luce completamente limpia y despejada para el tránsito de los buses del Metropolitano.

🔴🔵 #ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | Un efectivo de la Policía Nacional perdió la vida luego de ser atropellado en la vía exclusiva del Metropolitano, en el distrito de Comas. Las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer las circunstancias del accidente y determinar las... pic.twitter.com/zd8xpaVW1i — Exitosa Noticias (@exitosape) June 14, 2026

Los familiares de la víctima se apersonan hasta el lugar del accidente

Hasta el lugar del accidente, en el cruce de la avenida Universitaria y Sangarará, llegaron los deudos del integrante de la Policía Nacional del Perú y lo identificaron. Se mostraron totalmente conmocionados por la pérdida de su ser querido en este mortal suceso.

En una noche trágica en el distrito de Comas, en la vía exclusiva del Metropolitano, a la altura de la estación Sangarará, un efectivo de la Policía Nacional del Perú, identificado como Henry Jesús Echaíz, de 53 años perdió la vida cuando iba a bordo de su moticicleta. Trascendió que habría sido atropellado por un bus del Metropolitano, aunque ello aún está en materia de investigación.