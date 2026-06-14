Ministerio de Economía y Finanzas descarta aumento del Impuesto Selectivo del Consumo

14/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En medio de una serie de publicaciones emitidas por representantes de gremios empresariales ante la preocupación por medidas tributarias entre las que resalta incrementar el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se pronunció para rechazar estas versiones.

El Ministerio de Economía y Finanzas desestima elevar el ISC

A través de un comunicado publicado la tarde del último sábado, 14 de junio, la cartera de Estado liderada por Rodolfo Acuña Namihas desmintió que promueva este supuesto incremento. Además, aclaró que actualmente no planea ni incentiva ningún cambio al alza para este gravamen.

Según señaló el MEF, en la actualidad los indicadores económicos del país "mantienen una evolución favorable" y el crecimiento de la actividad económica continúa consolidándose. Asimismo, que la recaudación tributaria "registra resultados positivos" y las cuentas fiscales siguen una trayectoria consistente con los objetivos de responsabilidad y sostenibilidad fiscal.

"No existe actualmente ninguna condición económica o fiscal que determine la necesidad de incrementar las tasas del Impuesto Selectivo al Consumo ni de adoptar las medidas tributarias que vienen siendo atribuidas al Ministerio de Economía y Finanzas", se lee en el pronunciamiento oficial.

Además, el texto resalta que versiones que afirman que el ministerio estaría promoviendo o impulsando el aumento del ISC "carecen de sustento y no corresponde a decisiones, propuestas o iniciativas oficiales".

Comunicado del MEF en el que descarta incremento del ISC

El Ministerio de Economía y Finanzas instó a contrastar información difundida

En ese sentido, en el texto las autoridades exhortaron a la ciudadanía, a los gremios empresariales, actores políticos y a los medios de comunicación a "contrastar la información con los comunicados y pronunciamientos oficiales" previo a realizar opiniones o difundir versiones que no cuentan con una base real ni han sido confirmadas por las autoridades.

En consiguiente, los voceros del sector advirtieron sobre este peligro de difundir trascendidos que carecen de veracidad en una etapa actual en el que el Perú se encuentra en un proceso de reactivación económica.

"La difusión de información no verificada puede generar incertidumbre innecesaria entre los agentes económicos y afectar las expectativas de inversión y consumo en un momento en que el país requiere estabilidad y confianza", agrega el comunicado publicado en los canales oficiales del MEF.

Por último, el despacho de Economía y Finanzas reafirmó su compromiso con la estabilidad macroeconómica, la responsabilidad fiscal, la transparencia y la provisión oportuna de información oficial de la ciudadanía.

Como vemos, el Ministerio de Economía y Finanzas publicó un comunicado en el que descarta un aumento del Impuesto Selectivo del Consumo. Ello, en un contexto en donde se emitían publicaciones de gremios empresariales en los que expresaban su preocupación frente a dicha situación.