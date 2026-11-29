29/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Perú ya conoce a su rival en las Qualifiers de la Copa Davis 2027; y se trata de Gran Bretaña. El sorteo se realizó este domingo 29 de noviembre, antes de la final entre Italia y España en Bolonia. Con ese resultado, la selección peruana jugará como visitante en el Reino Unido.

Una serie en febrero, con sede por definir

La eliminatoria se disputará los primeros días de febrero. Las fechas posibles son el 5 y 6, o el 7 y 8. La sede y la superficie aún no están confirmadas, de hecho, el equipo local las definirá en las próximas semanas. Perú tenía 13 posibles rivales, y solo con Alemania o Argentina tenía asegurada la localía. Frente a Gran Bretaña, la condición se resolvía por sorteo.

Un rival de peso

Gran Bretaña fue semifinalista de la Copa Davis 2026. Eliminó a la Alemania de Alexander Zverev en cuartos de final y cayó ante España en las semifinales, disputadas en Bolonia. Su plantel incluye a Cameron Norrie y Arthur Fery, además de una pareja de dobles formada por Henry Patten y Neal Skupski. En esa semifinal, Rafael Jódar venció a Norrie y Carlos Alcaraz derrotó a Fery.

El camino hasta las Qualifiers

Perú se ganó su lugar al vencer 3-2 a Paraguay el 18 y 19 de septiembre en el Jockey Club del Perú, por el Grupo Mundial I. Juan Pablo Varillas definió la serie ante Hernando Escurra por 6-2 y 6-4 en el quinto punto. Ignacio Buse también fue clave en el triunfo. El equipo está capitaneado por Luis Horna.

¿Qué sucede si vence al conjunto británico?

Si supera a Gran Bretaña, Perú avanzaría a la segunda ronda, en septiembre. Si Chile también gana su serie de febrero, ambos equipos se cruzarían allí por un lugar en la Final a 8. Antes, la seleccionado bicolor deberá afrontar el desafío de jugar de visita en Europa ante un rival de alto nivel.