29/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Las inundaciones en el norte han dejado aproximadamente 1,200 viviendas damnificadas entre las urbanizaciones El Chilcal e Ignacio Merino. Ante ello, el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mauricio Arnillas, declaró a TV Perú, sobre las acciones desplegadas por el Ejecutivo.

Según el ministro, tras contaminarse el agua de lluvia con desagües en ambos puntos, el sector trasladó tres motobombas de ocho pulgadas a El Chilcal para reforzar el SARE y el trasvasador, proyectando drenar la zona hoy sin nuevas lluvias.

Entregan 42 motobombas y reparten víveres

Arnillas indicó que repartieron agua y comida en botes hasta las 2:30 a. m. a familias que permanecen en sus viviendas, dando vueltas constantes para sacar a quienes quieran salir y ayudar al resto.

"En total, entre El Chilcal e Ignacio Merino, tenemos más o menos identificado mil doscientas casas damnificadas", dijo el ministro Mauricio Arnillas.

El funcionario mencionó que se entregaron 42 motobombas a municipalidades locales. Además, saludó a los alcaldes que las operan y pidió comunicarse con su cartera si les falta algo para hacerlas funcionar.

No obstante, confirmó que ya opera un albergue, donde aún colocan las últimas cosas que faltan para que funcione bien, mientras monitorean agua potable, drenaje, evacuaciones inmediatas y el retorno a la vida normal.

Decreto supremo para administrar los SARE

Por otro lado, explicó el próximo decreto de urgencia para que el Ejecutivo administre y mantenga los sistemas de evacuación SARE todo el año. Señaló que su ministerio, junto con las EPS (empresas prestadoras de servicios de saneamiento) y SEDAPAL, tiene más técnicos especializados en esta maquinaria.

"Sí, se va a hacer todo eso y nosotros desde el Ministerio de Vivienda hemos lanzado la idea de crear el Programa Nacional de SARES, para que tenga su dotación, para que tenga sus especialistas, para que funcione como debe de ser y esté operativo las 24 horas del día, todos los días del año", agregó Mauricio Arnillas.

No obstante, reconoció reticencia en algunos alcaldes y gobernadores. Recordó que El Niño viene aproximadamente cada cuatro años y que gobiernos locales y regionales no mantuvieron estos equipos sin lluvias, dificultando operarlos sin especialistas durante la emergencia.

🔴🔵 #ElInformativoDeExitosa📺📺 | Desde Piura, Keiko Fujimori anunció que alista un decreto de urgencia para que el Ejecutivo asuma la gestión de los equipos de drenaje. Además, planteó que el Gobierno administre el Sistema Alternativo de Recolección y Evacuación de Aguas de Lluvias (SARE). 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) November 28, 2026

¿Qué es un SARE?

Según sus iniciales, un SARE significa "Sistema Alternativo de Recolección y Evacuación" y consiste en una estación subterránea diseñada para evitar inundaciones por lluvias intensas en zonas bajas sin salida natural. Funciona mediante rejillas que captan el agua empozada de las calles y la almacenan temporalmente en un gran tanque enterrado.

Luego, electrobombas o motobombas impulsan el líquido acumulado hacia ríos o canales cercanos. Además, cuenta con generadores eléctricos propios para seguir operando durante emergencias y proteger las viviendas cercanas.