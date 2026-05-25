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Conflicto en salud

Colegio de Tecnólogos Médicos rechaza creación de Colegio de Fisioterapeutas afectando a 9000 especialistas

Propuesta legislativa generaría fragmentación en el sistema de salud, afectando los derechos profesionales de más de nueve mil especialistas en rehabilitación física.

Colegio de Tecnólogos del Perú.
Colegio de Tecnólogos del Perú. (Difusión)

25/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 25/05/2026

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El Consejo Nacional de Decanos y el Colegio de Tecnólogos Médicos han manifestado su firme oposición al proyecto de ley que busca crear un Colegio de Fisioterapeutas. Esta iniciativa parlamentaria, según sus representantes, no solo es innecesaria, sino que causaría serios daños al sistema de salud nacional.

Riesgos para la regulación profesional

Los especialistas en terapia física y rehabilitación actualmente se encuentran debidamente colegiados bajo la institución de Tecnólogos Médicos. La creación de un ente paralelo, tal como propone el Congreso, generaría un peligroso conflicto de competencias, vulnerando el marco legal que rige la actividad sanitaria en el Perú.

"La salud del Perú necesita instituciones fortalecidas, articuladas y orientadas al bienestar de la población. La tecnología médica es una de ellas", señaló el decano.

A su vez, también indicó que este proyecto ha sumado siete iniciativas similares en el Parlamento, busca separar forzosamente a los terapeutas físicos de su actual casa institucional. Esta fragmentación impediría que los profesionales ejerzan plenamente, afectando su acceso al Serums y su desempeño en clínicas y hospitales.

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Según La República, al separar estas especialidades, se crearían vacíos legales que perjudicarían la normativa actual, establecida por leyes nacionales. El gremio sostiene que dividir la profesión debilita el control ético y técnico, generando incertidumbre tanto en los profesionales como en los pacientes que requieren atención especializada.

Es necesario recordar que la formación en terapia física es una rama consolidada de la tecnología médica. Cualquier intento de crear un colegio independiente ignora años de trayectoria académica, poniendo en riesgo la calidad de los servicios que se brindan en los centros de salud nacionales.

Impacto en el sistema sanitario

La advertencia de los gremios es clara: de aprobarse la norma, se debilitaría gravemente la institucionalidad pública y privada. La medida no solo afectaría a egresados y futuros profesionales, sino que alteraría las normas técnicas vigentes del Ministerio de Salud, causando un caos administrativo y legal en el sector.

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Colegio de Tecnólogos

Esta iniciativa legislativa ha sido cuestionada por omitir consultas clave con el sector salud. Los gremios exigen que se analicen los impactos económicos y legales antes de proceder con el Pleno. La estabilidad del sistema sanitario depende de un marco regulatorio sólido, que no se vea alterado.

La situación requiere una reconsideración urgente por parte de los legisladores, priorizando el bienestar de los pacientes sobre intereses políticos. La creación de un colegio de fisioterapeutas afectaría la regulación y el sistema de salud, fragmentando la atención y complicando la labor de miles de especialistas médicos.

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