Cercado de Lima: Violento choque entre dos vehículos deja tres heridos en cruce de jirones Zepita y Cañete

20/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo accidente de tránsito se reportó en las pistas de la capital. Esta vez, dos vehículos impactaron violentamente en el Cercado de Lima ocasionando que uno de ellos se empotre contra un local de venta de comidas que se encontraba abriendo sus puertas al público.

Tres heridos deja choque en Cercado de Lima

El hecho ocurrió sobre las primeras horas de este sábado 20 de junio en el cruce de los jirones Zepita y Cañete. De acuerdo a los primeros reportes, luego del choque de los autos y producto de la velocidad, una de las unidades afectadas se estrelló contra el mencionado establecimiento en su intento de evitar atropellar a los transeúntes de la zona.

Lamentablemente, tres mujeres que pasaban por este punto de la capital resultaron afectadas por este accidente vehicular. Según pudo conocer Exitosa, las féminas se dirigían a trabajar cuando fueron alcanzadas por el choque. De momento, se desconoce su estado de salud tras ser llevadas a la clínica Internacional, no sin antes haber sido atendidas por los bomberos que acudieron a esta emergencia.

"Mi mamá se iba al trabajo con mi abuela y mi tía y nosotros estábamos en casa cuando nos informaron. Los vecinos nos dijeron que ha sido un auto que se metió al local provocando el accidente", reveló Christian Isidro, familiar de las tres heridos.

Piden que investigaciones aclaren el hecho

Isidro también reveló que los efectivos de la Policía Nacional del Perú que se hicieron presentes evitaron compartirle datos de los conductores de ambas unidades por lo que pidió que las investigaciones puedan aclarar el móvil del accidente.

"Mi abuela, mi tía y mi madre estaban pasando. Ahora están en la clínica Internacional y están siendo evaluadas para ver que tienen. No me quieren dar el nombre del conductor ni más información, pero habrá que esperar las investigaciones", añadió.

Por otro lado, la dueña del establecimiento afectado lamentó las pérdidas materiales que este hecho le generó ya que las mesas y sillas con las que atiende a sus comensales quedaron destruidas. Eso sí, la mujer agradeció que sus hijos no estuvieran presentes al momento del choque por haberse quedado dormidos.

"Son cosas que pasan. He perdido todo lo que se ve: sillas, mesas, el portón y el día perdido. Gracias a Dios que mis hijos no estaban acá. Se han quedado dormidos y no estuvieron", sentenció.

De esta manera, dos autos chocaron violentamente en el cruce de los jirones Zepita y Cañete en el Cercado de Lima dejando tres heridos.