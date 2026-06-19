Choque de trenes deja un fallecido y 89 heridos tras grave colisión: Esto es lo que se sabe

19/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Las autoridades de la Policía de Transporte Británica confirmaron que el siniestro involucró a dos convoyes de la compañía East Midlands Railway que se desplazaban hacia la capital. El suceso ha causado una profunda conmoción y ha generado un despliegue masivo en la zona afectada.

Impacto y respuesta de los servicios de emergencia

El despliegue de los cuerpos de socorro fue inmediato para asistir a los afectados por el impacto. Según informan los servicios de ambulancias, se movilizaron unidades terrestres y aéreas para atender a las víctimas que presentaban lesiones de diversa consideración tras el choque registrado.

🇬🇧 DOS TRENES CHOCAN EN BEDFORD, REINO UNIDO: HAY HERIDOS GRAVES. pic.twitter.com/EeBf8a4Hi5 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) June 19, 2026

Las labores de rescate se centraron en evacuar de forma segura a todos los pasajeros de los vagones dañados. El personal sanitario trabajó arduamente en el lugar para estabilizar a los heridos antes de su traslado a los centros médicos cercanos para recibir atención especializada.

"La gente lloraba, gritaba, estaba aterrada y confundida", relató Peter Knapp, uno de los pasajeros que sobrevivió al fuerte impacto.

El secretario de Salud, James Murray, emitió un mensaje de agradecimiento a los equipos de primera respuesta por su rápida intervención ante la crisis. La prioridad absoluta de las autoridades ha sido salvaguardar la vida de los ciudadanos involucrados y garantizar el acceso hospitalario necesario.

⚡️ #AHORA | Choque de trenes de pasajeros al norte de Londres, Inglaterra. pic.twitter.com/heoPwJNXJP — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) June 19, 2026

Detalles técnicos sobre el incidente ferroviario

El siniestro ocurrió mientras los trenes circulaban en dirección sur con destino a la estación de St Pancras. La investigación preliminar busca determinar las causas exactas que provocaron esta colisión ferroviaria que ha paralizado el transporte público en esta importante ruta regional británica.

Las imágenes compartidas tras el accidente muestran daños estructurales visibles en los vagones involucrados. Los técnicos especializados se encuentran analizando la vía y los sistemas de señalización para comprender cómo se produjo el choque entre ambas unidades ferroviarias durante el servicio habitual de transporte.

#ÚLTIMAHORA Choque de trenes en Reino Unido



Dos trenes chocaron en la localidad de Bedford, Reino Unido. El impacto provocó heridas de gravedad en varios pasajeros.pic.twitter.com/qEII6nW3Mb — José Luis Morales (@JLMNoticias) June 19, 2026

El área afectada por el accidente permanece acordonada para facilitar las investigaciones de los expertos. La compañía ferroviaria ha expresado su disposición total para colaborar con las autoridades competentes en el esclarecimiento de los hechos, priorizando en todo momento la transparencia durante el proceso investigativo.

La colisión ferroviaria ha dejado una víctima mortal y un saldo elevado de 89 personas heridas, marcando una jornada trágica. Las autoridades continúan trabajando en la zona del choque de trenes en Bedford, Inglaterra, para esclarecer las circunstancias del fatídico accidente este viernes.