Choque de autobús contra un muro de contención dejó más de 20 heridos: Esto se sabe

19/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un nuevo accidente de tránsito se registró el viernes 19 de junio en una autopista. Un autobús chocó contra un muro de contención, dejando más de 20 heridos, según el reporte preliminar de las autoridades, quienes investigan las causas exactas del incidente vial.

Choque de autobús en autopista dejó varios heridos

De acuerdo a los primeros reportes, el accidente se registró este viernes. El conductor de un autobús privado que llevaba a bordo un gran número de personas, aproximadamente 71 pasajeros, entre ellos estudiantes universitarios, perdió el control de la unidad hasta colisionar contra un muro de contención de paso elevado y posteriormente, terminar volcado.

El impacto del choque destrozó las ventanas del autobús, dejando a los pasajeros atrapados, presas del pánico y pidiendo auxilio a gritos. Los vecinos presenciaron el accidente y acudieron rápidamente a la autopista Salem-Kochi para ayudar a los afectados. Otros no dudaron en dar aviso a las autoridades para que envíen equipos de emergencias que brinde los primeros auxilios.

Hasta la zona del accidente, en Neelambur, cerca de los límites de la ciudad Coimbatore, en la India, acudió el inspector P. Thiyagarajan de Neelambur y su equipo para realizar las primeras diligencias. Seguidamente, precisó a medios locales como 'The Hindu' y 'Times of India', que el siniestro vial dejó al menos 24 heridos, entre ellos 15 mujeres.

Investigan causas del accidente en la India

El tráfico en dirección a Coimbatore por la autopista se vio interrumpido durante más de dos horas debido al accidente este viernes 19 de junio. El autobús que impactó contra el muro de contención fue retirado con grúas para despejar el paso elevado y permitir el tránsito.

"El autobús, con capacidad para 55 personas, transportaba a 71 pasajeros y circulaba a gran velocidad", declaró un agente policial. Seguidamente, las autoridades precisaron que investigan las causas exactas del accidente del autobús.

Finalmente, se reveló que la policía de Neelambur presentó una denuncia contra el chofer del bus, Sugumar, y el cobrador A. Meganatha, por diferentes infracciones al Código Penal Indio y a la Ley de Vehículos de Motor. El conductor terminó siendo arrestado.

Private Bus Overturns Near Neelambur in Coimbatore; Over 20 Passengers Injured pic.twitter.com/GAaMy9bkoI — SimpliCityCoimbatore (@simplicitycbe) June 19, 2026

Otra tragedia en carretera dejó al menos 7 policías muertos

El accidente en la India se registra a solo dos días del siniestro registrado en Honduras, donde un autobús que transportaba al menos 35 policías luego de haber visitado las instalaciones de la Dirección de Apoyo Logístico Policial (DALPO) fue impactado por una grúa en el lado izquierdo del vehículo, por la cuesta de El Rodeo, sobre la carretera CA-5, en Comayagua.

Accidente dejó varios policías muertos y heridos.

Esa colisión dejó al menos siete policías sin vida y más de 20 heridos, de acuerdo a los reportes de las autoridades hondureñas. La Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) y aseguró que la tragedia se mantiene bajo investigación para esclarecer las causas del siniestro.

En la mañana de este viernes 19 de junio, un autobús privado que circulaba entre Tiruppur y Coimbatore chocó contra un muro de contención del paso elevado en Neelambur, en la India, dejando al menos 24 heridos. Se investigan las causas del accidente.